La nouvelle partenaire d’Eddie est pénible jusqu’à ce qu’elle apprenne un fait surprenant

Travailler avec un nouveau partenaire n’est jamais facile au début, et c’était le cas de l’officier Eddie Janko dans l’épisode de Blue Bloods de vendredi, « Reality Check ». Elle n’était pas contente de travailler avec l’officier Luis Badillo, qui était également en désaccord avec ses méthodes. Finalement, le sergent. Jamie Reagan a finalement dit à Edide quel était l’accord de Badillo, changeant la façon dont Eddie voyait Badillo.

L’épisode a commencé avec Badillo (Ian Quinlan) faisant part de ses préoccupations à Jamie (Will Estes). Alors que Badillo a soif d’action, Eddie (Vanessa Ray) aime faire les choses selon le livre et aider le public. Jamie leur a dit que leurs différences étaient la raison pour laquelle il les avait réunis en premier lieu afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres. Badillo avait l’impression d’avoir suffisamment appris de son ancien quartier, mais Jamie n’a écouté aucune de ses autres plaintes. Quelques instants plus tard, toute la scène a été rejouée, mais avec Eddie à la place de Badillo. Jamie lui a dit qu’il voulait qu’elle aide Badillo à acquérir des compétences relationnelles, mais Eddie ne pense pas que Badillo apprendra jamais.

Plus tard, Badillo et Eddie ont répondu à un vol dans une bodega. Une fois sur place, Badillo voulait prendre des mesures immédiates, mais Eddie voulait attendre des renforts car il y avait trois suspects. Badillo a quand même couru à l’intérieur par une entrée arrière et a tiré un coup de feu. Eddie a couru pour trouver les suspects au sol, prêts à être arrêtés. Eddie n’était pas du tout content de ça. Elle a menacé de le signaler pour avoir tiré inutilement, mais Badillo a déclaré qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle et qu’elle l’a raté parce qu’elle était à l’extérieur. Jamie interrompit leur dispute. « Juste au bon moment », a déclaré Badillo en s’éloignant. Eddie était trop en colère pour parler à Jamie non plus.

Une fois son quart de travail terminé, Jamie a dit à Eddie qu’elle avait raison et que Badillo a agi de manière totalement inappropriée pendant le tournage. Cependant, il ne voulait pas qu’elle abandonne Badillo pour le moment. Badillo est toujours aux prises avec le SSPT, cinq ans après que l’un de ses anciens partenaires a été tué par balle. « Pourquoi personne ne m’a dit ça ? Pourquoi tu ne me l’as pas dit ? demanda un Eddie confus. Jamie a déclaré qu’il ne voulait jamais que les gens aient pitié de lui ou évoquent constamment le fait qu’un de ses partenaires a été tué dans l’exercice de ses fonctions, et il pensait que Badillo serait la même chose. « Mon partenaire souffre de TSPT… Ne pensez-vous pas que je devrais le savoir ? » demanda Eddie. « Après aujourd’hui, oui », a déclaré Jamie en s’excusant. Il espère également qu’Eddie pourrait être aussi favorable à Badillo qu’elle l’a été pour lui lorsque son partenaire a été tué. « Voulez-vous l’aider ? » Il a demandé.

Eddie a dû dire oui, car le lendemain, elle a emmené Badillo à un coin de rue du nom de son ancien partenaire. Eddie a essayé de comprendre pourquoi Badillo passe par des partenaires si rapidement, mais il n’a pas voulu s’ouvrir. « Tu es mon partenaire, pas mon thérapeute, » lui dit-il. « Vous devez déterminer si vous pouvez faire ce travail ou non, car rouler avec quelqu’un d’autre est dans la description du poste », a-t-elle répondu. Badillo était prêt à partir, mais Eddie lui a raconté comment elle avait aidé Jamie après la mort de son partenaire. « Tu es en train de dire que je suis le matériel de mon mari ? » demanda Badillo. « Dans tes rêves! » dit Eddie. Elle lui a ensuite dit qu’elle comprenait ce qu’il traversait, mais qu’ils devaient apprendre à travailler ensemble et à se respecter, sinon ils pourraient finir par mourir. « OK… Je t’ai eu, » dit Badillo.

Eddie avait besoin d’un nouveau partenaire après le départ de l’agent Rachel Witten (Lauren Patten) dans l’épisode d’octobre « True Blue ». Badillo a ensuite été présenté dans « Be Smart or Be Dead » du mois dernier. Si Badillo vous semble familier, c’est parce que Quinlan a également joué dans Gotham, The Long Road Home, Orange is the New Black et Jupiter’s Legacy.

Ailleurs dans « Reality Check », Erin (Bridget Moynahan) a jeté un regard critique sur sa vie personnelle et s’est rendu compte que son manque d’amis pourrait nuire à ses chances aux élections de DA. Frank (Tom Selleck) s’est affronté avec Garrett (Gregory Jbara) après que Frank ait accepté de participer au podcast d’un ancien policier. Danny (Donnie Wahlberg) a également fait équipe avec Anthony (Steven Schirripa) après que le cousin d’Anthony ait été lié à un double homicide. Les nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés sur CBS les vendredis à 22 h HE.