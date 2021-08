La nouvelle pépinière de Badajoz accueillera l’Espagne-Géorgie

09.08.2021 à 20:01 CEST

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a officialisé le théâtre du premier match de l’équipe nationale en Espagne, après le différend de l’Eurocup et le retour à la compétition en Suède, avec le Nuevo Vivero de Badajoz comme décor choisi pour la cinquième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022.L’Espagne concourra à nouveau le 2 septembre, après avoir été demi-finaliste du dernier Championnat d’Europe, dans l’un des duels les plus difficiles auxquels elle devra faire face lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar, lors d’une visite en Suède. Trois jours plus tard, la Géorgie sera mesurée à Badajoz.

L’équipe dirigée par Luis Enrique Martínez a commencé la route vers la Coupe du monde 2022 avec un match nul contre la Grèce et avec des victoires contre la Géorgie et le Kosovo.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, annoncera mardi au Gran Teatro de Cáceres, à partir de 12h00, les matchs qui seront joués à Badajoz, Cáceres et Almendralejo par l’absolu masculin et féminin et l’équipe U21. Il sera accompagné du président du Conseil d’Estrémadure, Guillermo Fernández Vara, et du président de la Fédération de football d’Estrémadure, Pedro Rocha.

Le 3 septembre, le sub’21 sera le premier à disputer, à partir du stade Francisco de la Hera, contre la Russie, la route de la phase de qualification européenne en Géorgie et Roumanie 2023. Déjà en octobre, le 21, le L’équipe féminine espagnole jouera un match amical au stade Principe Felipe de Cáceres.