La nouvelle petite amie d’Alex Rodriguez : qui est Melanie Collins ?

On dirait qu’Alex Rodriguez est passé de Jennifer Lopez. Ces dernières semaines, l’ancienne star de la MLB a été aperçue avec une nouvelle femme, Melanie Collins. Selon le Daily Mail, les deux hommes ont été aperçus le long de la baie de Talamanca à Ibiza. Ils ont célébré l’anniversaire de Rodriguez avec leur famille et leurs amis, dont Jessie James Decker et son mari, l’ancien joueur de la NFL Eric Decker. Il a été rapporté que Rodriguez et Collins et “juste des amis”, mais qui est exactement la petite amie de Rodriguez ?

Collins, 35 ans, est actuellement journaliste secondaire de la NFL pour CBS Sports et animatrice de Big Break et Driver vs. Driver sur Golf Channel, selon sa biographie. Elle est également animatrice de remplacement pour SportsNation sur ESPN. Au cours de sa carrière, Collins a été journaliste secondaire pour le football universitaire et le basket-ball sur le réseau CBS Sports. Elle a également passé du temps chez Yahoo! Sports où elle a couvert les Jeux olympiques d’hiver, la Coupe du monde de la FIFA, le Super Bowl, le Championnat national de football de la NCAA, les éliminatoires de la Coupe Stanley, le Final Four de basket-ball de la NCAA, le repêchage de la NFL, les finales de la NBA et les World Series.

Avant de passer du temps sur Yahoo! Sports, Collins a travaillé pour NBA-TV et Turner Sports. Elle a également couvert le football universitaire et le basket-ball pour le Big Ten Network et Total College Sports et la Major League Baseball pour MLB.com. Elle a également été vue sur Good Morning America, Inside Edition, CSN Bay Area, NBC Sports Network, PGA.com, Nascar.com et E! Nouvelles.

Collins est allé à l’université à Penn State, obtenant un baccalauréat en journalisme de diffusion. Elle a également un deuxième diplôme en design d’intérieur au New York Institute of Art and Design. “J’ai acquis beaucoup d’expérience lorsque j’étais à l’université”, a déclaré Collins à Onward State en 2014. “J’ai travaillé pour WPSU-TV jusqu’à l’obtention de mon diplôme. J’ai couvert le football de Penn State pour eux et le basket-ball, le baseball et le volley-ball de Penn State. C’était inestimable pour moi. C’était la meilleure expérience que j’aurais pu avoir. Ils m’ont donné tellement de liberté et ils m’ont vraiment laissé faire beaucoup de choses que vous n’auriez pu faire avec aucun autre réseau sportif.

“Mec, il est spécial… Avoir cette course qu’il a eu à la fin, cela montre le talent qu’il a.” ⁰⁰Andy Dalton a aimé ce qu’il a vu de Tony Pollard lors de la victoire des @DallasCowboys aujourd’hui. (@Melanie_Collins) pic.twitter.com/NvH4b8d79B – NFLonCBS (@NFLonCBS) 20 décembre 2020

Collins a également expliqué à quel point sa famille l’a beaucoup soutenue alors qu’elle gravit les échelons des médias sportifs. « Ils ont cru en moi dès le premier jour, avec tout ce que je voulais faire. Ils m’ont toujours encouragé à prendre des risques calculés dans la vie. S’il y a quelque chose que vous voulez, allez-y et ils ont toujours dit : “Si ça ne marche pas ou si quelque chose arrive, nous serons toujours là, vous pouvez toujours rentrer à la maison.”