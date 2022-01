La nouvelle petite amie de Kanye West, Julia Fox, dit qu’il la comble de cadeaux

julia renard explique ce que c’est que de sortir Kanye West … et on dirait qu’il est plein de surprises et qu’il est très généreux.

La star de « Uncut Gems » dit qu’elle a rencontré Ye le soir du Nouvel An à Miami et qu’elle a ressenti une connexion instantanée, décrivant son énergie comme « si amusante à côtoyer » … selon ce qu’elle a dit à Interview Magazine.

Julia dit que Kanye a fait rire, danser et sourire ses amis toute la nuit…

JF dit qu’elle a été très impressionnée par la ponctualité de Kanye … notant que son vol a atterri une heure avant le début du spectacle et qu’il est toujours arrivé à l’heure … et quand le rideau est tombé, ils étaient partis dîner à Carbone.

Julia dit que Kanye a réalisé une séance photo entière à l’intérieur du restaurant pendant qu’ils buvaient et dînaient … et elle dit que les autres clients ont adoré le geste et les ont même encouragés.

Après le dîner, d’autres surprises ont suivi… Julia dit que Ye l’a emmenée dans un hôtel où il avait une suite entière pleine de vêtements… le décrivant comme « le rêve de chaque fille devenu réalité » et « un vrai moment Cendrillon ».

On dirait que Julia a joué à se déguiser avec tous les vêtements que Kanye a apportés à la suite, et ils se sont embrassés par terre. Comme nous vous l’avons d’abord dit, il l’habille de la tête aux pieds à Balenciaga tout comme une femme séparée Kim Kardashian.

Julia dit qu’elle est toujours sous le choc de la surprise de la suite de l’hôtel … admettant qu’elle ne sait pas comment Kanye a réussi à y mettre tous les vêtements dans un délai aussi court. Comme elle le dit … « qui fait des choses comme ça lors d’un deuxième rendez-vous? Ou n’importe quel rendez-vous! »

Alors que Julia dit qu’elle ne sait pas où vont les choses avec Kanye… elle dit que tout entre eux a été « organique »… et elle « adore la balade ».