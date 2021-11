La nouvelle pétition d’Activision Blizzard demande la démission de Bobby Kotick

Un groupe massif d’employés d’Activision Blizzard a signé une pétition appelant à la démission du PDG Bobby Kotick.

La pétition compte actuellement plus de 500 signatures et n’est que le dernier effort du personnel d’Activision Blizzard demandant la démission de Kotick. Une déclaration précise les intentions de la pétition.

« Nous, les soussignés, n’avons plus confiance dans la direction de Bobby Kotick en tant que PDG d’Activision Blizzard », ont déclaré les travailleurs dans un communiqué. « Les informations révélées sur ses comportements et ses pratiques dans la gestion de nos entreprises vont à l’encontre de la culture et de l’intégrité que nous exigeons de nos dirigeants et entrent directement en conflit avec les initiatives lancées par nos pairs.

« Nous demandons que Bobby Kotick se retire de son poste de PDG d’Activision Blizzard, et que les actionnaires soient autorisés à sélectionner le nouveau PDG sans la contribution de Bobby, dont nous savons qu’il détient une part substantielle des droits de vote des actionnaires. »

Bobby a acquis de belles IP et a déployé ses costumes dans chaque studio pour leur enlever leur autonomie et ce qui rend ces IP merveilleuses. Il n’a pas ce qu’il faut pour que ces IP prospèrent et c’est l’essentiel. – Jessica Gonzalez #ActiBlizzWalkout (@BlizzJess) 17 novembre 2021

Activision Blizzard emploie actuellement environ 9 500 personnes dans ses différents studios. Il y aura donc probablement beaucoup plus de signatures dans les prochains jours.

Les actionnaires se sont également joints à l’appel à la démission de Kotick mercredi. En raison de la présence massive d’Activision Blizzard dans l’industrie des jeux, des personnalités extérieures à l’entreprise ont commencé à peser sur tout ce qui se passe – y compris le PDG de PlayStation Jim Ryan, qui a été « abasourdi » par la réponse des dirigeants aux récentes allégations.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

