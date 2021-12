La nouvelle pilule miracle Covid de Pfizer approuvée au Royaume-Uni après avoir réduit les hospitalisations et les décès | Sciences | Des nouvelles

La pilule, connue sous le nom de Paxlovid, a été approuvée après avoir été jugée « sûre et efficace » pour réduire le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes atteintes d’une infection légère à modérée au COVID-19.

Cela fait suite à un examen rigoureux de sa sécurité, de sa qualité et de son efficacité par le régulateur britannique et aux conseils d’experts de l’organe consultatif scientifique indépendant du gouvernement, la Commission on Human Medicines.

Développé par Pfizer, Paxlovid est un médicament antiviral contenant une combinaison d’ingrédients actifs, le PF-07321332 et le ritonavir.

C’est une histoire de rupture. Plus à venir.

Paxlovid agit en bloquant la protéase du virus SARS-CoV-2 – une enzyme virale qui découpe la longue polyprotéine virale en morceaux plus petits afin de se répliquer.

Pfizer a déclaré que les comprimés de Paxlovid ont montré une efficacité de près de 90 pour cent dans la prévention des hospitalisations et des décès chez les patients à haut risque.

Alors que les traitements antiviraux précédents pour COVID-19 devaient être administrés par voie intraveineuse à l’hôpital, les nouveaux antiviraux sont présentés comme un « changeur de jeu » dans le traitement de la maladie.

C’est parce qu’il peut être administré à la maison.