La nouvelle place de marché interactive de NFT sur la chaîne intelligente de Binance

Le réseau Art.army est un marché NFT récemment lancé basé sur la chaîne intelligente Binance pour offrir de nombreuses opportunités aux artistes. En général, la plateforme propose des services étendus pour les collectionneurs, les investisseurs, les amateurs d’art et les galeristes.

La décision d’Art.army d’utiliser la chaîne intelligente Binance comme hub était due à des problèmes croissants sur le réseau Ethereum. Ethereum, qui a servi de plate-forme de contrat intelligent pendant plusieurs années, est confronté à de graves problèmes d’évolutivité. De plus, les prix de l’essence ont grimpé en flèche ces derniers mois.

Cependant, l’option BSC offre une évolutivité et des frais moins élevés. Par conséquent, les utilisateurs d’Art.army paieront des tarifs avantageux au BSC et bénéficieront de services ultra rapides et fiables. Chez Art.army, artistes, galeristes et collectionneurs interagiront librement en profitant du marché Art.army.

La fonction d’enchère et de marché

Art.army déploie une nouvelle place de marché NFT pour aider aux enchères et vendre le NFT créé au sein de la plate-forme. Tous les artistes peuvent faire partie de ce grand marché en remplissant l’application nécessaire.

Les canaux de médias sociaux fournissent plus d’informations sur la manière de postuler pour participer au marché. De plus, une équipe d’experts contactera les candidats retenus.

Les artistes choisis auront la liberté d’exploiter des jetons NFT, qu’il s’agisse de vidéos, d’audio et d’images. Tous les NFT extraits sont mis aux enchères au meilleur prix possible, comme décidé par l’artiste.

Une fois qu’une enchère est active, le processus d’enchères pour devenir propriétaire du NFT commencera. Par conséquent, les utilisateurs soumissionneront à partir de la dernière offre la plus élevée et chaque enchère entraînera des frais de 0,2 USD. L’enchère la plus élevée après la fin de l’enchère remportera l’enchère.

En règle générale, cette place de marché permettra aux artistes d’afficher différentes qualités et formats de leurs œuvres, y compris des versions 3D et 2D. En offrant des options aux utilisateurs, la plateforme Art.army facilite la création et la vente d’Art.

Étant donné que Art.army est basé sur la chaîne intelligente de Binance, les acteurs du marché paieront les frais de réseau. Les artistes et les créateurs de contenu participent à un nouveau modèle commercial qui les aide à commercialiser leur travail.

De nombreux objets de valeur gagnent aujourd’hui en valeur en raison de leur réputation à long terme. Par exemple, un objet comme l’or a gagné sa valeur, non pas à cause de son importance mais à cause de sa réputation.

L’idée que la société valorise les produits et services basés sur la réputation est également courante dans l’art. Par exemple, l’art qui vient de personnes renommées a toujours une grande valeur. Cependant, Art.army redéfinit la valorisation de l’art.

Art.army ne basera pas la valeur de l’œuvre sur sa réputation. Au lieu de cela, l’art sera détenu et vendu à des personnes qui voient vraiment sa valeur. Les artistes du réseau Art.army seront pleinement reconnus pour leur travail.

Art.army: pour les artistes et les fans

Art.army offrira des opportunités éducatives pour aider à commercialiser le monde de la NFT et de la blockchain. Cette plate-forme aidera à éduquer les utilisateurs en fournissant du contenu lié à la cryptographie et des tutoriels personnalisés pour les artistes utilisant la plate-forme.

Par conséquent, Art.army permettra à l’utilisateur moyen d’en savoir plus sur les artistes sur le net. Art.army fournira plus d’informations sur l’artiste, y compris des critiques, des biographies, des interviews, etc. Par conséquent, cette plate-forme aidera à commercialiser à la fois l’œuvre d’art et les artistes qui la sous-tendent.

Jeton d’armée d’art

Art.army a son jeton ART natif qui permet d’alimenter toute la plate-forme. Ce jeton basé sur BSC fournira aux utilisateurs plusieurs utilitaires, y compris la gouvernance de plate-forme. Les détenteurs de jetons peuvent voter sur toute proposition donnée pour le réseau.

L’offre totale de jetons ART est de 100 000 et la plate-forme a déjà brûlé 58 000 jetons ART. L’approvisionnement actuel en circulation du jeton ART est de 42 mille.

Le réseau Art.army NFT dispose de deux portefeuilles. Il dispose d’un portefeuille de déploiement utilisé pour fournir des liquidités sur les bourses décentralisées. La deuxième option de portefeuille est le portefeuille enflammé, qui contient 2000 ART réservés à la gravure. Par conséquent, 8 000 ART seront utilisés pour l’équipement et la commercialisation.

Les anciens détenteurs de jetons ART auront plus de privilèges que les nouveaux détenteurs car ils assisteront à l’ouverture du marché Art.army. Les personnes qui possèdent plus de 200 ART au lancement de la plateforme ont le droit de recevoir des jetons NFT gratuitement.

Mais où un utilisateur peut-il acheter le jeton ART? Actuellement, les jetons sont vendus sur le PancakeSwap Dex basé sur BSC, qui offre de nombreuses opportunités d’échanger des jetons. Vous pouvez visiter la page et profiter des récompenses.