La nouvelle place de marché NFT, Metaplex, cible des frais bas avec un partenariat avec Solana

Même si la frénésie NFT semble s’atténuer, de plus en plus de protocoles lancent des marchés en ligne pour ces actifs numériques uniques. Le dernier en date est Metaplex, construit sur le célèbre tueur d’Ethereum Solana.

Metaplex se lance sur le réseau Solana

Dans un article sur Twitter, Metaplex, un marché de jetons non fongibles, a annoncé son lancement sur le protocole populaire de preuve de participation (PoS) blockchain Solana.

Selon Metaplex, les artistes numériques, les créateurs et les marques vont facilement frapper et vendre aux enchères leurs objets de collection numériques personnalisés. Parallèlement à cela, Metaplex ajoute également une fonctionnalité de redevance perpétuelle qui permettra aux créateurs de recevoir une partie de leurs NFT s’ils sont revendus sur le marché secondaire.

Contrairement à la plupart des marchés NFT comme Nifty Gateway, propriété de l’échange crypto américain Gemini, Metaplex est un protocole décentralisé permettant à tout créateur d’ouvrir une vitrine numérique pour vendre aux enchères ses objets de collection. De plus, la frappe se fera en chaîne, ce qui facilitera le lancement de projets sans aucun décalage.

Metaplex a reçu un soutien massif de la communauté crypto, et le populaire échange crypto FTX serait un partenaire stratégique via son infrastructure FTX Pay. De cette façon, les amateurs de NFT peuvent utiliser l’infrastructure de paiement de la plate-forme pour acheter leurs objets de collection numériques souhaités.

Les NFT sont des représentations numériques uniques d’éléments tangibles et intangibles qui vont de l’immobilier virtuel aux souvenirs sportifs en passant par les GIF. Ils sont également stockés sur la blockchain, ce qui les rend immuables.

Le sous-secteur NFT a connu un essor ces derniers mois, et il se taille progressivement une niche. Le marché en ligne NBA Top Shot de la National Basketball Association est un endroit populaire pour les fans qui souhaitent enchérir sur les moments forts des vidéos du jeu, et la franchise sportive a réalisé des ventes supérieures à 700 millions de dollars.

Metaplex dit qu’il ne facilitera pas seulement la frappe et la vente de NFT sur la plate-forme. Selon la Fondation Metaplex, les créateurs stockeront en permanence leurs objets de collection numériques sur le protocole de stockage décentralisé Arweave. Selon Metaplex, cela vise à préserver la viabilité à long terme des NFT.

Fournissant des détails sur les coûts, Metaplex affirme que son marché NFT est une plate-forme sans frais, mais les créateurs ne paieront que des frais de frappe négligeables inférieurs à un dollar.

Metaplex : le « Shopify pour les NFT »

Selon Metaplex, il ne mettra pas aux enchères uniquement des produits numériques. Un partenariat avec le protocole sans fil décentralisé Helium verra la mise aux enchères de NFT représentant la propriété de points d’accès physiques.

La populaire plateforme de streaming musical Audius Music intègre également le marché NFT de Metaplex sur sa plateforme. Selon l’annonce, les artistes numériques de la plate-forme Audius créeront des pistes sous forme de NFT.

De plus, la marque populaire d’objets de collection numériques de chaussures ouvrira également une vitrine sur Metaplex et permettra aux utilisateurs de créer, de collectionner et de fabriquer des baskets uniques sur la plate-forme Metaplex.

S’exprimant sur l’idée du nouveau venu, l’artiste populaire RAC a comparé Metaplex à Shopify pour le marché NFT en plein essor.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.