La nouvelle plate-forme Hotline de Facebook est comme Clubhouse avec vidéo et questions-réponses

Facebook a développé son concurrent avec la populaire application Clubhouse qui balaie la communauté iPhone. Le « lancement » de test public d’aujourd’hui de Hotline est un petit quelque chose comme ça, la division expérimentale NPE de Facebook. L’application Web contient de nombreuses fixations d’un concurrent du Clubhouse, mais avec une petite fusée supplémentaire – ou un feu – jeté.

Hotline est une application Web qui permet aux utilisateurs d’héberger des sessions de questions-réponses avec un public. Semblable à la façon dont vous utilisez Twitter Spaces ou Clubhouse, il peut s’agir d’une session audio uniquement, et contrairement à ces plates-formes, l’hôte peut également choisir de diffuser en direct la session avec une vidéo. Une autre façon dont il diffère est que le public est divisé en deux sections; ceux qui écoutent et ceux qui posent des questions. Les questions sont saisies pour que l’hôte les examine et y réponde, et les questions peuvent être votées à la hausse ou à la baisse par d’autres membres de l’auditoire. Une fois la question choisie, la personne qui pose la question est mise «sur scène» et peut présenter oralement sa question pendant que les autres peuvent réagir.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon un porte-parole de Facebook (via TechCrunch), l’expérience vise un environnement plus professionnel par rapport à la nature décontractée d’autres plateformes comme Clubhouse ou Twitter Spaces:

Avec Hotline, nous espérons comprendre comment les questions-réponses multimédias interactives en direct peuvent aider les gens à apprendre des experts dans des domaines tels que les compétences professionnelles, tout comme elles aident ces experts à développer leur entreprise. L’expérimentation de nouveaux produits a testé des produits multimédias tels que CatchUp, Venue, Collab et BARS, et nous sommes encouragés de voir que les formats continuent à aider les gens à se connecter et à créer une communauté.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire en utilisant leurs comptes Twitter, bien que, pour le moment, le site ne dispose que d’une liste d’attente à rejoindre et d’un lien pour héberger votre propre session. Les sessions sont également enregistrées et l’hôte aura accès aux versions vidéo ou audio une fois la session terminée.

Apparemment, ce n’est que l’un des concurrents du Clubhouse sur lequel Facebook travaille, et celui dont la société a parlé est toujours en développement pour Messenger Rooms. Pourtant, il est agréable que de plus en plus de plates-formes sautent dans le train en marche puisque le Clubhouse uniquement iOS n’a toujours pas publié une expérience d’application pour les meilleurs téléphones Android.

ultra protecteur

Voici les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour votre Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra est une grosse dalle impressionnante, mais c’est aussi un gros téléphone lourd qui peut devenir glissant, alors prenez des précautions. Couvrez cette grande dalle de belle puissance avec les meilleurs boîtiers afin de garder votre S21 Ultra en sécurité pour les années à venir.