La nouvelle ‘Pokémon Kanji Clothing Collection’ de Zavvi présente des designs de démarrage monochromes Gen 1

Zavvi a lancé de nombreuses lignes de vêtements exclusives liées à Nintendo au fil des ans, certaines présentant des designs incroyablement colorés, d’autres relativement sobres. La dernière ligne du détaillant en ligne – la collection de vêtements Pokémon Kanji – semble être l’une des «plus silencieuses» que nous ayons vues depuis un certain temps, ce qui pourrait convenir aux Pokéfan plus décontractés. Vous savez, quelqu’un qui veut annoncer son affection pour le mons, mais sans provoquer par inadvertance des accidents de la circulation ou aveugler les spectateurs avec l’éclat fulgurant de leurs vêtements.

Comme vous pouvez le voir, cette collection monochrome présente les entrées à feuilles persistantes de la génération 1 – Charmander, Squirtle et Bulbasaur – sur des t-shirts et des sweats à capuche noirs et blancs, avec des motifs comportant des illustrations de style kanji et manga du feu, de l’eau et de l’herbe -type Pokémon. Pas une couleur primaire à voir, cependant.

Classe, cool, sobre. Vous serez toujours détourné des événements de cravate noire si vous enfilez un sweat à capuche Charmander, mais si vous cherchez à vous fondre dans une foule de patineurs, ils sont considérablement moins visibles qu’un pull Pikachu jaune vif.

Faites-nous savoir si vous aimez le look de l’un de ces modèles avec un commentaire ci-dessous. Nous choisirions Squirtle, personnellement, bien que Bulbasaur soit juste derrière. Salamèche peut entrer dans la mer.