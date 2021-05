La nouvelle politique de confidentialité controversée de WhatsApp est ici – Ce que vous devez savoir – .

Facebook a annoncé son intention de mettre à jour les conditions d’utilisation de WhatsApp en octobre dernier, mais ce sont les notifications ultérieures de WhatsApp au début de 2021 qui ont choqué les utilisateurs, leur disant qu’ils devront accepter de partager plus de données avec Facebook ou risquer de perdre l’accès à WhatsApp. La réaction a été immédiate et brutale, avec des millions de personnes téléchargeant des applications de chat concurrentes comme Signal et Telegram en janvier. Facebook a monté une défense massive, reportant la date limite de modification des conditions de service au 15 mai afin de mieux expliquer les changements prévus.

Facebook a clairement indiqué depuis janvier que WhatsApp ne perdra pas le cryptage de bout en bout par défaut obtenu par tous les chats et tous les appels, et la société a récemment annoncé que les utilisateurs de WhatsApp qui n’acceptent pas la nouvelle politique de confidentialité ne seront pas bannis du Plate-forme. Mais il n’y a aucun moyen de rejeter les conditions ou d’empêcher Facebook de collecter des données à partir du 15 mai.

Maintenant que la date limite est arrivée, vos options sont limitées. Vous pouvez accepter les nouvelles conditions et continuer à utiliser WhatsApp comme avant, ou vous pouvez ignorer l’invite et supprimer l’application ou l’utiliser dans une capacité considérablement limitée.

Facebook n’a jamais vraiment expliqué quel type de données collectera ou pourquoi il a besoin de ces données, ce qui crée beaucoup de confusion dans le processus. Les données utilisateur de commerce électronique que Facebook veut de WhatsApp ne seront disponibles que si les utilisateurs choisissent d’utiliser WhatsApp comme moyen d’acheter des produits ou de rester en contact avec des entreprises.

Un rapport de The Guardian détaille les intentions de Facebook mieux que Facebook l’a fait ou ne le voudrait jamais. Des analystes ont déclaré au journal que la vraie raison pour laquelle ce changement de politique de confidentialité est vital pour Facebook est simple: l’entreprise souhaite transformer le service en l’équivalent occidental de WeChat. C’est une application de chat populaire en Chine qui gère également diverses autres tâches. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des produits sur la plate-forme, payer les factures de services publics, jouer à des jeux et même contacter les services gouvernementaux essentiels. Facebook cherche à transformer WhatsApp en une «application de tout» depuis 2014, date à laquelle il a acheté l’application de chat pour près de 20 milliards de dollars.

The Guardian souligne également que le plan de Facebook visant à faire accepter les nouvelles conditions par les utilisateurs pourrait réussir. Les statistiques de la plate-forme de recherche mondiale Appinio montrent que 95% des Britanniques ont installé l’application, mais moins de 25% des utilisateurs connaissent le changement de politique de confidentialité prévu. Seulement 15% disent qu’ils ne «veulent» plus utiliser l’application en conséquence, mais beaucoup resteront probablement dans les parages même après l’entrée en vigueur des modifications du 15 mai.

À l’avenir, les utilisateurs de WhatsApp pourront parcourir les catalogues de produits de petites entreprises, contacter des entreprises et effectuer des achats. Tout cela se passera dans l’application pendant que Facebook recueille sans aucun doute beaucoup de données.

Les utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec les nouvelles conditions ne pourront plus profiter de certaines fonctionnalités de WhatsApp. À partir de samedi, ils ne pourront pas fermer l’écran leur demandant d’accepter les nouvelles conditions. Ils recevront toujours des appels, mais répondre aux messages n’est possible que via des notifications. À l’avenir, même ces fonctionnalités limitées pourraient disparaître au point où l’application serait inutilisable.

Un régulateur allemand a déjà émis une injonction, cherchant à empêcher Facebook de traiter les données WhatsApp dans le pays. Facebook a contesté la commande, affirmant qu’il déploierait toujours la nouvelle fonctionnalité de confidentialité. Le chien de garde allemand a exhorté les pairs d’autres pays européens à prendre des mesures similaires.

