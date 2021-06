La nouvelle politique de confidentialité de Google rend plus difficile pour les annonceurs de vous suivre sur Android

Google rendra bientôt beaucoup plus difficile pour les applications Android de suivre les utilisateurs qui refusent de partager leur identifiant publicitaire. Les annonceurs utilisent « l’identifiant publicitaire » d’un appareil pour suivre les utilisateurs lorsqu’ils passent d’une application à une autre.

Alors que Google permet déjà aux utilisateurs d’Android de limiter le suivi des publicités et même de réinitialiser leurs identifiants publicitaires, les développeurs peuvent facilement contourner les restrictions actuelles à l’aide d’identifiants d’appareils alternatifs. Une fois que Google mettra en œuvre sa nouvelle politique plus tard cette année, les développeurs ne recevront qu’une “chaîne de zéros au lieu de l’identifiant”.

Le Financial Times rapporte que Google a annoncé les changements de politique dans un e-mail envoyé aux développeurs du Play Store plus tôt cette semaine. Le géant de la recherche a déclaré aux développeurs qu’il visait à “offrir aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données et à renforcer la sécurité et la confidentialité” avec les nouvelles garanties. Google a également mis à jour sa page d’aide de la console Play pour les identifiants publicitaires avec plus de détails sur la mise à jour des services Play.

Le déploiement progressif affectera les applications s’exécutant sur les appareils Android 12 à partir de la fin de 2021. Google prévoit d’étendre les modifications aux applications s’exécutant sur les meilleurs téléphones Android avec la prise en charge de Google Play au début de 2022. Toutes les applications qui utilisent un identifiant persistant autre que l’identifiant publicitaire recevoir un avertissement de non-respect des règles. Pour les cas d’utilisation tels que l’analyse et la prévention de la fraude, cependant, Google fournira une solution alternative aux développeurs dans le courant du mois de juillet.

L’annonce intervient un peu plus d’un mois après qu’Apple a introduit “App Tracking Transparency” avec sa mise à jour iOS 14.5. Les modifications obligent les développeurs à demander aux utilisateurs l’autorisation de les suivre sur différentes applications et sites Web. Si l’utilisateur refuse l’autorisation, les applications ne peuvent plus les suivre à l’aide de leurs données.

