La nouvelle politique de Google donne aux enfants “plus de contrôle sur leurs images en ligne”

Google a annoncé une nouvelle politique qui donnera aux mineurs “plus de contrôle sur leur empreinte numérique”. La politique, qui devrait être introduite dans les semaines à venir, permettra à toute personne de moins de 18 ans de demander la suppression de ses images des résultats de recherche Google Image. Leurs parents ou tuteurs pourront également faire une demande de retrait d’images.

Bien que la suppression d’une image des résultats de recherche Google ne la supprime pas du Web, Google affirme que le changement donnera toujours aux jeunes “plus de contrôle sur leurs images en ligne”. Parallèlement à ce nouveau changement de politique, Google apporte également quelques autres modifications aux comptes Google pour les moins de 18 ans.

Le paramètre de mise en ligne par défaut sur YouTube sera bientôt modifié pour devenir l’option la plus privée pour les adolescents de 13 à 17 ans. Pour garantir une expérience de recherche plus sûre, la recherche Google activera par défaut sa protection SafeSearch pour les comptes existants et les nouveaux comptes d’utilisateurs de moins de 18 ans au cours des prochains mois. En plus du Web et des principales plates-formes de smartphones, la technologie SafeSearch s’étendra également au navigateur Web sur les meilleurs écrans intelligents.

Pour les enfants disposant de comptes supervisés, Google n’offre pas la possibilité d’activer l’historique des positions. Il étend désormais la même protection aux utilisateurs de moins de 18 ans dans le monde. Google permet également aux parents de décider plus facilement si une application convient à leur enfant avec la prochaine section de sécurité du Play Store. Une fois qu’elle est mise en ligne, les parents peuvent facilement vérifier si une application respecte les politiques Familles de Google en se rendant dans la nouvelle section.

De plus, Google étend les mesures de protection pour s’assurer que les catégories d’annonces sensibles à l’âge ne sont jamais présentées aux adolescents. Les nouveaux changements publicitaires, qui devraient être déployés dans le monde entier au cours des prochains mois, bloqueront le ciblage publicitaire en fonction de l’âge, du sexe ou des intérêts des utilisateurs de moins de 18 ans.

Le culte de Blackberry

Les stans de BlackBerry peuvent acheter un téléphone 5G, mais ne vous attendez pas à un renouveau du clavier

OnwardMobility devrait bientôt sortir le téléphone BlackBerry 5G et sans savoir à quoi il ressemble, les experts disent que le culte de BlackBerry aidera à vendre ce téléphone. Ils notent qu’il s’adressera à un public très spécialisé qui est obsédé par le clavier, mais cela ne signifie pas que les claviers reviendront dans le courant dominant.