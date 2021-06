La nouvelle politique de WhatsApp : un croque-mitaine de la vie privée ?

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp affecte les données concernant les échanges avec les comptes WhatsApp Business et non les comptes WhatsApp classiques.

Par Kanishk Gaur,

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp a laissé beaucoup de gens perplexes, car la confidentialité des données est devenue une source de préoccupation importante. WhatsApp a annoncé sa nouvelle politique de confidentialité des données début février et a incité les utilisateurs à s’y conformer d’ici le 8 février 2021. Cependant, en raison d’une perception erronée et d’une confusion intenses du public, WhatsApp a finalement retardé la mise en œuvre jusqu’au 15 mai 2021, puis a accepté de faire il peut être mis en œuvre après la promulgation du projet de loi sur la protection des données personnelles en Inde.

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp affecte les données concernant les échanges avec les comptes WhatsApp Business et non les comptes WhatsApp classiques. Surtout, la politique n’étend pas la capacité de WhatsApp à partager des données avec Facebook.

WhatsApp propose actuellement trois services aux utilisateurs, à savoir WhatsApp (pour les discussions personnelles), WhatsApp Business (pour les petits fournisseurs de services et les entreprises) et WhatsApp API (pour intégrer les applications des grandes organisations et également utilisé par le gouvernement). Le changement de la politique de confidentialité de WhatsApp a un impact majeur sur l’application WhatsApp Business et pas autant sur les autres services. Selon la nouvelle politique de confidentialité, WhatsApp partagera les données des utilisateurs avec d’autres sociétés Facebook uniquement. Les utilisateurs généraux croient à tort que WhatsApp exploitera nos discussions, nos communications et notre partage de médias via ces métadonnées et les rendra publics malgré le fait que toutes les communications restent cryptées de bout en bout. Mais qu’est-ce que les métadonnées ?

Les métadonnées sont principalement les données utilisées pour identifier l’emplacement général de votre appareil, les adresses IP, le fuseau horaire, le modèle de téléphone, le système d’exploitation, le niveau de la batterie, la force du signal, le navigateur, le réseau mobile, le FAI, la langue, le fuseau horaire, les modèles d’utilisation, les rapports de diagnostic (au cas où votre application plante) et même IMEI. Une autre idée fausse courante est qu’à la suite de cette collecte, WhatsApp saura désormais avec qui l’utilisateur interagit sur sa plate-forme, ce qui est une inférence incorrecte car WhatsApp ne conserve pas le journal de l’utilisateur. Il convient de noter que les métadonnées des utilisateurs ne sont pas équivalentes aux données personnelles et que toutes les autres plates-formes les collectent pour fonctionner correctement.

La plupart des plates-formes et applications du marché, telles que Signal, Telegram, Discord ou même le dark web, permettent à un utilisateur d’y accéder tout en préservant son anonymat. La différence dans le processus d’identification entre les plates-formes génère le besoin de stocker les métadonnées des utilisateurs. Si une personne utilisant une telle plate-forme (qui ne stocke aucune information de contact ou métadonnées) est menacée par un autre utilisateur ou extorquée pour de l’argent et se rend à la police pour déposer une plainte, la police essaiera de trouver le coupable. Mais, malheureusement, étant donné que ces applications/plates-formes ne stockent aucune donnée utilisateur, la police et la victime se trouvent dans une impasse. Pour prévenir les crimes en ligne, nous devons veiller à ce que personne ne puisse communiquer avec nous tout en cachant son identité.

Une loi sur la protection des données est la nécessité du moment et contribuerait grandement à garantir des pratiques industrielles uniformes qui placent la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au plus haut niveau.

Fondateur, India Future Foundation

Les vues sont personnelles

