la nouvelle politique d’énergie renouvelable du Maharashtra pour mettre en œuvre des projets énergétiques d’ici 2025 ; des détails

Le gouvernement de l’État du Maharashtra a élaboré une nouvelle politique sur les énergies renouvelables, qui vise à mettre en œuvre 17 360 MW de projets électriques connectés au réseau de transport d’ici 2025.

Nouvelle politique sur les énergies renouvelables au Maharashtra : récemment, le gouvernement de l’État du Maharashtra a élaboré une nouvelle politique sur les énergies renouvelables, qui vise à mettre en œuvre 17 360 MW de projets d’électricité connectés au réseau de transport d’ici 2025. Jeudi, Dinesh Waghmare, secrétaire principal ( Energy) lors de la quatrième édition de “CII Renew India 2021” organisée par la Confédération de l’industrie indienne (CII), le Maharashtra a déclaré que ces projets comprenaient 12 930 MW de projets d’énergie solaire, 1 350 MW de projets de cogénération, 2 500 MW de projets d’énergie éolienne, 380 MW de petits projets hydroélectriques ainsi que 200 MW de projets basés sur les déchets solides urbains.

En mars 2021, le ministre RK Singh avait informé le Parlement que le gouvernement Modi s’était fixé un objectif d’installation de 175 GW de capacité d’énergie renouvelable (hors grande hydraulique) d’ici 2021-2022, dont 60 GW d’énergie éolienne, 100 GW d’énergie solaire, 10 GW de biomasse ainsi que 5 GW de Small Hydro. Dans le but de devenir autonome dans la production d’électricité et de réaliser la transition énergétique vers une énergie propre, le gouvernement central a notamment pris les mesures suivantes :

La capacité de l’énergie renouvelable à aller jusqu’à 450 GWRetrait par phases des anciennes centrales électriques au charbon polluantesÉtablir des parcs d’énergies renouvelables ultra méga afin de fournir des terres ainsi que la transmission aux développeurs d’énergies renouvelables sur une base plug and playSchemes comme PM-KUSUM, Solar Rooftop Phase-2, 12000 MW CPSU Scheme Phase-2, etc. Pose de nouvelles lignes de transmission ainsi que création d’une nouvelle capacité de sous-station dans le cadre du Green Energy Corridor Scheme pour l’évacuation de l’énergie renouvelableDéclarer la grande hydroélectricité comme source d’énergie renouvelableObligation d’achat d’hydroélectricité comme entité distincte au sein du RPOT non solaire Mesures de rationalisation tarifaire pour réduire les tarifs de l’hydroélectricité Soutien budgétaire pour la modération des inondations/le stockage HEPSoutien budgétaire au coût des infrastructures habilitantes pour les projets hydroélectriques

