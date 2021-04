La nouvelle politique des alcools de Delhi: qu’est-ce que c’est et pourquoi fait-elle face à l’opposition? Voici tout ce que vous devez savoir

La politique suggère la fermeture de tous les (environ 400) distributeurs d’alcool appartenant au gouvernement, car ils poussaient les marques inférieures de ces magasins.

Par Deepak Kumar

Le gouvernement de Delhi a apporté des changements audacieux à son nouveau régime de politique d’accise. Et ces changements ont fait trembler de nombreuses langues, en particulier en opposition à ces changements. Alors que certaines des voix opposées sont issues de partis politiques et étaient davantage par contrainte politique que par inquiétude réelle, certaines provenaient également des marchands d’alcool.

Il est entendu que lorsque le gouvernement abandonne la politique du statu quo et opte pour des changements audacieux, il y aura des incertitudes et de la peur parmi les différentes parties prenantes. Et bien que nous reconnaissions ces préoccupations, nous réitérons que la nouvelle politique d’accise améliorera les choix et l’accessibilité pour les consommateurs, ainsi que l’expansion du marché du commerce des alcools à Delhi. Cela aidera finalement toutes les parties prenantes – marchands d’alcool, fabricants et gouvernement – à long terme.

Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous présenter quelques-uns des changements majeurs suggérés par un comité sous la direction du vice-ministre en chef Manish Sisodia (les autres membres du comité comprenaient les ministres Kailash Gehlot et Satyendra Jain):

1. La politique suggère la fermeture de tous les (environ 400) distributeurs d’alcool appartenant au gouvernement, car ils poussaient les marques inférieures de ces magasins. Au lieu de cela, ces distributeurs seront donnés à des joueurs privés.

2. L’âge autorisé pour boire a été abaissé de 21 à 18 ans, suivi par d’autres États

3. Le nombre de jours secs a été ramené de 21 à trois. Le gouvernement est conscient du fait que pendant les jours secs supplémentaires, les gens sont contraints d’acheter de l’alcool aux États voisins (Haryana et Uttar Pradesh), ce qui entraîne une perte de revenus pour Delhi.

4. Delhi sera divisée en neuf zones afin d’assurer une distribution équitable des distributeurs d’alcool à travers Delhi. Le comité a également recommandé de porter le nombre de distributeurs d’alcools existants de 720 à 916.

5. Il a également été recommandé de prolonger les horaires d’ouverture des bars et pubs jusqu’à 3 heures du matin, d’assouplir les règles de délivrance des licences de bar

6. Des conditions plus strictes ont été recommandées pour la délivrance des licences L1. Ces licences ne seront accordées qu’aux entités qui ont une expérience de distribution en gros de cinq ans dans n’importe quel État de l’Inde et qui ont un chiffre d’affaires annuel de Rs. 250 crore chacun au cours des trois dernières années.

Comme le montrent les changements, l’objectif de la politique est de mettre à disposition des boissons alcoolisées de qualité pour les consommateurs de Delhi et de garantir la facilité de faire des affaires pour les distributeurs et les bars. Bien entendu, l’augmentation de la réalisation des revenus est également l’un des principaux moteurs de ces politiques.

Opposition politique

L’opposition du Congrès et du BJP a été principalement motivée par des raisons dites morales et éthiques. Ils ont dit que l’abaissement de l’âge de la consommation d’alcool et l’augmentation du nombre de distributeurs ne feraient qu’accroître la criminalité et perturber la paix et l’harmonie de la société.

Ces préoccupations ne sont pas fondées. La politique d’accise du gouvernement de Delhi s’inspire de celle de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh, où il y a des gouvernements du BJP, ou du Pendjab, où le Congrès règne en ce moment.

Certains commentateurs et citoyens se sont dits préoccupés par l’augmentation du nombre de distributeurs d’alcool. Ces craintes sont également sans fondement. Permettez-moi de vous le prouver en citant quelques chiffres.

Le comité a recommandé de porter le nombre de 720 distributeurs d’alcool à Delhi à 916 pour sa population de 1,90 crores. Comparez cela à d’autres métros – Mumbai a 1 190 distributeurs contre une population de 1,23 crores et Bangalore a 1 794 distributeurs pour une population de 1,93 crores.

Delhi compte toujours moins de distributeurs d’alcool que sa population.

Opposition de l’association des commerçants

La principale objection de la Delhi Liquor Traders Association est contre les conditions strictes de délivrance des licences L1. Ils craignent que ces conditions ne favorisent quelques grands acteurs au détriment des plus petits.

Ce n’est pas vrai car il y a plus de deux douzaines de joueurs dans et autour de Delhi qui correspondent à l’expérience de cinq ans et aux critères de chiffre d’affaires annuel de Rs 250 crore.

La raison de ces objections est de pousser les marques bon marché, fabriquées à partir des États voisins par les syndicats locaux, à Delhi. Le gouvernement, pour sa part, s’est engagé à mettre à la disposition des consommateurs des marques d’alcool de qualité.

Cela a été reconnu par de nombreux milieux, y compris l’Association internationale des spiritueux et des vins de l’Inde (ISWAI), qui a félicité le gouvernement de Delhi pour sa politique visant à nettoyer le commerce de l’alcool à Delhi.

La nouvelle politique en matière d’alcool du gouvernement de Delhi est une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes – consommateurs, fabricants, distributeurs et vendeurs.

Le gouvernement de Delhi a également tout à gagner par cette politique car la même chose se traduirait par une augmentation estimée de Rs 2 500 crore dans la collecte des droits d’accise.

(L’auteur est un écrivain indépendant basé à Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

