La nouvelle promotion de Mint Mobile s’attaque à AT&T et Verizon avec un crédit gratuit pour les commutateurs

Les nouveaux clients de Mint Mobile qui passent d’AT&T ou de Verizon bénéficieront d’un crédit de compte gratuit de 25 $ dans le cadre d’une nouvelle promotion du célèbre opérateur prépayé.

Disponible jusqu’à la fin du mois d’août, la nouvelle promotion offre à ceux qui cherchent à échapper aux entraves des forfaits illimités coûteux des grands opérateurs une belle petite incitation supplémentaire à essayer l’un des forfaits prépayés les meilleurs du marché. Bien sûr, vous pouvez toujours opter pour un forfait de données illimité chez Mint Mobile, qui ne vous coûtera que 30 $ par mois à son tarif le moins cher.

Mint Mobile exploite un système de tarification plutôt unique dans lequel vous achetez vos données à l’avance par versements de plusieurs mois. En termes simples, si vous achetez plus de mois à l’avance, vous obtiendrez en moyenne un taux mensuel inférieur en moyenne, une année étant la meilleure valeur globale.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas techniquement d’une offre « le premier mois gratuit », c’est essentiellement un crédit de renouvellement que vous pouvez utiliser après la fin de vos trois premiers mois. Considérez-le plutôt comme une promotion « Achetez trois mois, obtenez un mois gratuit » – pas une grosse affaire, mais un joli petit cadeau quand même si vous songez à faire le changement.

Offre de nouveaux clients Mint Mobile

Menthe mobile : Crédit de compte de 25 $ lorsque vous passez d’AT&T ou de Verizon

Vous cherchez à changer ce forfait de données illimitées extrêmement coûteux chez cet opérateur avec lequel vous travaillez depuis des années ? Les réfugiés de gros porteurs de Verizon et d’AT&T peuvent se marquer un bon crédit de compte de 25 $ sur la maison lorsqu’ils passent à Mint Mobile. Avec des forfaits prépayés aussi bas que 15 $ par mois, Mint est un excellent choix si vous cherchez à économiser, de plus, cette promotion signifie que vous obtiendrez au moins un mois de service sur la maison.Voir l’offre

