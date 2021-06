La nouvelle proposition fiscale du G-7 est une mauvaise affaire pour l’Amérique ⋆ .

Les pays du Groupe des Sept (G7), y compris les États-Unis et six autres pays riches, ont récemment annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour imposer un taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés aux entreprises multinationales et modifieraient les principes et règles fiscales internationaux de longue date. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a salué l’annonce comme une victoire qui mettrait fin à la « course vers le bas » mondiale en matière de fiscalité. Mais en vérité, ce que le G-7 a proposé est un mauvais accord pour la souveraineté américaine, les entreprises américaines et les contribuables.

L’accord comporte deux volets principaux. La première consiste à mettre en œuvre une nouvelle règle fiscale. Actuellement, les entreprises paient des impôts sur les bénéfices réalisés aux pays où elles sont physiquement présentes. L’accord du G-7 propose que les pays aient le droit d’imposer 20 pour cent des bénéfices au-dessus d’une marge de 10 pour cent lorsque les produits ou services de l’entreprise sont consommés.

Par exemple, la société X est située dans le comté A mais a vendu ses services à des personnes dans le pays B. La société X a réalisé un bénéfice de 15 USD, ce qui représente une marge bénéficiaire de 15 %. Dans le cadre du système fiscal mondial actuel, la société X doit payer un impôt sur les 15 $ de bénéfices au pays A uniquement. Selon le nouvel accord du G-7, cependant, le pays B percevra également 20 pour cent d’impôt sur les bénéfices au-dessus d’une marge de 10 pour cent, qui dans ce cas est de 5 $.

Bien qu’elle vise clairement les géants américains de la technologie, cette proposition du G-7 est en fait une taxe mondiale sur les services numériques déguisée. Par souci d’« équité » et de « justice », certains gouvernements européens ont appelé ces dernières années à imposer une taxe numérique spéciale aux grandes entreprises technologiques américaines. Néanmoins, avec un rare soutien bipartite, l’administration Trump avait repoussé de telles tentatives, arguant que la taxe numérique équivalait à une discrimination à l’encontre des entreprises américaines en question.

Se soumettre aux exigences européennes

En juillet dernier, la France a exigé que les entreprises technologiques dont le chiffre d’affaires dépasse 25 millions d’euros en France et 750 millions d’euros dans le monde paient une taxe sur les services numériques de 3 % sur les revenus numériques générés par les utilisateurs français. L’administration Trump a riposté en imposant des prélèvements sur les importations françaises aux États-Unis, mais l’administration Biden a suspendu ces prélèvements en janvier.

Ensuite, le Royaume-Uni, l’Espagne et quatre autres pays ont déclaré qu’ils imposeraient leur version de la taxe sur les services numériques. En réponse, l’administration Biden a annoncé des droits de douane de 25% sur plus de 2 milliards de dollars d’importations en provenance de ces six pays, mais a rapidement suspendu les droits de douane pour laisser plus de temps aux négociations pour porter leurs fruits.

Selon un rapport Politico de Mark Scott et Bjarke Smith-Meyer, la querelle entre les États-Unis et les pays européens au sujet de la taxe numérique n’était pas une question d’argent (tout au plus, une taxe numérique mondiale générera 100 milliards de dollars par an), mais de contrôle sur l’économie numérique. Le récent accord du G-7 sur une taxe numérique mondiale semble toutefois suggérer qu’au lieu de négocier et de se battre pour protéger les intérêts des entreprises américaines, l’administration Biden a renoncé à un tel contrôle.

Selon les termes du comité de rédaction du Wall Street Journal, l’administration Biden a « acquiescé aux demandes européennes que la taxe soit adaptée de manière si étroite qu’elle s’appliquerait principalement aux entreprises numériques américaines et non aux grands fabricants européens ». Ce faisant, l’administration Biden a renoncé à «la capacité de Washington à taxer les entreprises américaines comme le Congrès l’entend».

Qu’en est-il de la « course vers le bas » ?

Le deuxième volet de la proposition du G-7 est d’imposer un impôt minimum sur les sociétés de 15 pour cent pour les sociétés multinationales. Toute entreprise qui paie moins que ce taux dans un pays devra effectuer un paiement d’impôt supplémentaire dans son pays d’origine.

Jeff Goldstein de l’Atlantic Council donne un exemple du fonctionnement de l’impôt minimum mondial : la société X a son siège social dans le pays A, qui a un taux d’imposition des sociétés de 20 % mais déclare des revenus dans le pays B, où le taux des sociétés est de 11 %. Étant donné que le taux d’imposition minimum mondial est de 15 %, la société X devrait payer au pays A un impôt supplémentaire de 4 % sur ses bénéfices déclarés dans le pays B, ce qui correspond à la différence entre le minimum mondial de 15 % et l’impôt sur les sociétés du pays B de 11 %. pour cent.

L’idée derrière une telle proposition est de réduire les incitations à l’inversion des sociétés, une stratégie fiscale que certaines sociétés multinationales déploient pour réduire leurs obligations fiscales en délocalisant leurs opérations dans des pays où les taux d’imposition des sociétés sont bien inférieurs à ceux de leur pays d’origine. L’Irlande, par exemple, est connue pour son faible impôt sur les sociétés de 12,5% et abrite des sociétés américaines bien connues telles que Medtronic et Seagate.

Certains gouvernements se plaignent que le régime fiscal actuel coûte entre 200 et 600 milliards de dollars de revenus chaque année. Ils voient un régime d’impôt minimum mondial comme un moyen de réduire les inversions des entreprises, de garder les entreprises et les emplois chez eux et de fournir aux gouvernements un plancher de recettes fiscales. Mais la bonne façon de décourager les inversions d’entreprise et de conserver les entreprises et les emplois dans le pays est de réduire les taux d’imposition des sociétés au niveau national, et non d’exiger que les autres pays augmentent leurs taux d’imposition des sociétés.

L’histoire a montré que la soi-disant « nivellement par le bas » de la fiscalité mondiale a alimenté la croissance économique mondiale – en effet, le taux d’imposition statutaire moyen mondial de l’impôt sur les sociétés est passé de 40 % en 1980 à 24 % en 2020. Par exemple, le PIB mondial par habitant est passé de 2 533 $ en 1980 à 11 422 $ en 2019. En conséquence, les gouvernements ont collecté plus de revenus grâce à la croissance économique.

La question persistante : à qui profite-t-on ?

Un impôt minimum mondial est une mauvaise idée car chaque nation est confrontée à un ensemble différent de défis. Ce qui fonctionne dans un pays ne fonctionne pas nécessairement dans un autre. Il est du droit souverain de chaque nation de décider quelles politiques fiscales leur conviennent le mieux.

Une fois en place, un impôt minimum mondial est une violation de la souveraineté d’un pays individuel, car il privera le pays concerné de sa capacité à fixer des taux d’imposition compétitifs comme bon lui semble. Cela explique pourquoi il est peu probable que la Chine accepte un impôt minimum mondial car le Parti communiste n’abandonnera jamais son contrôle sur les politiques fiscales de la Chine.

Pourquoi alors, l’administration Biden pense-t-elle que c’est une bonne idée de céder un certain contrôle sur la définition des politiques fiscales américaines tout en limitant la capacité de la future administration à fixer des taux d’imposition compétitifs ?

Certains pourraient soutenir que l’impôt minimum global proposé à 15 % est bien inférieur aux 21 % initialement proposés par l’administration Biden. Un taux aussi bas n’affectera négativement que quelques comtés aujourd’hui, et il laisse suffisamment de place aux futures administrations américaines pour fixer des taux d’imposition compétitifs si elles le souhaitent.

Pourtant, même à un taux d’imposition minimum mondial de 21 %, une estimation extrêmement optimiste montre qu’elle ne permettra de lever que 600 milliards de dollars supplémentaires que toutes les nations impliquées pourront partager. Par conséquent, un taux d’imposition minimum global de 15 pour cent percevra un montant encore plus petit.

Ne vous attendez pas à ce que les recettes d’un impôt minimum mondial réduisent le remboursement des milliers de milliards de dettes accumulées par les gouvernements ou fassent la différence pour les milliers de milliards de plus qu’ils prévoient de dépenser. Une fois le mécanisme d’un impôt minimum mondial en place, ce n’est qu’une question de temps avant que certains pays membres demandent une augmentation.

La longue et périlleuse route à venir

Même si l’administration Biden réussit à maintenir toutes les sociétés américaines à terre en imposant un impôt minimum global et en réinitialisant le taux d’imposition des sociétés américaines à 28 %, elle ne récoltera qu’environ 700 milliards de dollars en 10 ans, à peine assez pour payer les 6 000 milliards de dollars de l’administration. budget annuel.

Joseph C. Sternberg du Wall Street Journal conclut que « personne au sein de l’administration ou à l’extérieur ne peut sérieusement croire que la fiscalité des entreprises va jouer un rôle majeur dans le paiement » du budget Biden, donc l’objectif politique de se concentrer sur la fiscalité des entreprises est maintenant « pour rendre les impôts personnels – le genre d’impôts auxquels les électeurs tiennent profondément – ​​plus faciles à augmenter en peu de temps. » Tôt ou tard, la classe moyenne américaine devrait s’attendre à payer plus d’impôts pour financer les dépenses excessives de l’administration Biden.

La classe moyenne américaine devra également payer par d’autres moyens. Par exemple, la Tax Foundation estime qu’un impôt sur le revenu des sociétés de 28 % réduit l’investissement et la croissance économique, entraînant une réduction de 720 milliards de dollars du PIB sur dix ans, se traduisant par moins d’emplois et des salaires plus bas pour les travailleurs américains.

L’accord du G-7 sur la fiscalité a encore un long chemin à parcourir avant d’être adopté par plus de 100 pays dans le monde. En tant que traité international, il nécessite l’approbation du Congrès américain. Si les Américains ont de la chance, suffisamment de membres des deux côtés de l’allée rejetteront l’accord du G-7 sur la fiscalité, car, en fin de compte, c’est simplement un mauvais accord pour la souveraineté américaine, les entreprises du pays et les contribuables.