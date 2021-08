La nouvelle propriétaire de PF Flyers parle de stratégie et de son propre label KADA – WWD

Alors que de nombreux aspirants dirigeants de vêtements de sport aiment dire qu’ils ont grandi dans l’industrie, Kassia Davis l’a vraiment fait.

Ses parents, Jim et Anne Davis, ont transformé la société de baskets New Balance basée à Boston en un acteur mondial et sont respectivement président et vice-président. Kassia Davis a également travaillé pour la marque à différents titres au fil des ans. Mais au lieu d’occuper un poste de direction, elle s’est aventurée dans une start-up et est depuis allée dans une autre direction.

Elle est la fondatrice de KADA, une collection durable et directe d’articles essentiels de qualité supérieure qui a discrètement fait ses débuts plus tôt cette année. Le mois dernier, Davis a acquis PF Flyers de New Balance et a assumé le rôle de présidente exécutive. La marque de sneakers américaine classique sera relancée le mois prochain.

Dans une interview, Davis a refusé de commenter ce qu’elle a payé pour PF Flyers. Mais en tant que l’une des rares femmes à diriger une entreprise de baskets établie, elle a parlé de son expérience de passage à l’âge adulte, de ses projets et défis futurs.

Au cours de ses huit à neuf ans chez New Balance, elle a travaillé dans les secteurs de l’habillement, des ventes (notamment en tant que principale liaison avec Nordstrom), du merchandising d-to-c et du commerce électronique. Ces expériences ont été conçues pour que Davis soit mieux équipé pour faire partie de l’équipe de direction de New Balance. Elle a déclaré : « Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est que cette expérience serait également formidable pour moi en tant qu’entrepreneur. »

Ayant grandi avec des parents immergés dans l’industrie, Davis a déclaré que son père avait conseillé « de toujours donner la priorité à la qualité du produit et de ne pas compromettre la qualité du produit pour autre chose ». À son tour, sa mère « lui a appris que la culture de l’entreprise et les valeurs de la marque sont tout aussi importantes que le produit », a-t-elle déclaré. « Ce sont deux règles d’or qui me guident au quotidien.

Décrivant PF Flyers “comme un classique américain avec tant d’histoire et d’authenticité”, Davis a déclaré que l’impulsion de l’accord s’était produite une nuit au cours d’un dîner avec son père. Après avoir mentionné son intention de vendre des Flyers PF à un plus grand détaillant, elle a déclaré qu’elle était enthousiasmée par le potentiel de la marque. Son père a suggéré que si elle avait les ressources nécessaires pour acquérir la marque, c’était une opportunité sur laquelle elle devrait capitaliser, a déclaré Davis. “Et le reste est de l’histoire.”

L’année prochaine, les vêtements PF Flyers seront lancés, ainsi qu’une ligne collaborative PF Flyers et KADA. Elle a refusé de préciser où les chaussures PF Flyers seront fabriquées.

Quant à la façon dont Davis envisage de naviguer dans l’industrie du sport dominée par les hommes, qui est parfois connue pour avoir une réputation sexiste, elle a cité son expérience. «Être une femme dans cette industrie comporte certainement des défis. Le pendule est certainement en train de changer pour permettre une plus grande inclusivité dans l’industrie. Cela commence enfin à jouer en notre faveur. Au lieu de me concentrer sur le négatif, j’espère pouvoir me concentrer sur le positif et montrer aux autres femmes de l’industrie qu’il est possible d’être un leader. Je veux vraiment responsabiliser et inspirer d’autres femmes à montrer qu’elles peuvent le faire aussi », a déclaré Davis.

Le nom KADA est un riff du mot espagnol “cada”, qui signifie “chaque”. Davis a voulu relayer la stratégie produit de la marque pour répondre aux besoins de chaque femme. Pour personnaliser son étiquette, elle a opté pour un « K » et a judicieusement utilisé les deux premières lettres de son prénom et de son nom.

Photo de courtoisie de Kassia Davis

La collection de quatre pièces de KADA « essentiels surélevés pour femmes » a été lancée en avril. L’assortiment a été maintenu compact afin de peaufiner le processus de conception, la production et la stratégie commerciale, a déclaré Davis. Tous les tissus sont fabriqués à partir de fils recyclés et tous les produits sont conçus et fabriqués de manière responsable, a-t-elle déclaré. L’entreprise travaille avec GreenPrint pour compenser tout dommage causé par l’eau ou le carbone lors de sa fabrication.

“Nous leur versons des frais par article vendu et ils réinvestissent ces dollars dans des projets de conservation de l’eau à travers le pays”, a déclaré Davis, ajoutant que KADA rachète les stocks morts de l’industrie de la mode et les recycle dans sa collection.

Face aux défis de COVID-19, Davis a déclaré: «Nous voulions vraiment nous assurer que nous pouvions créer une marque que nous nous sentions à l’aise de promouvoir à l’échelle nationale avant de faire une annonce forte en poussant toutes nos initiatives de relations publiques et de marketing.»

Au lieu de septembre, des articles d’automne tels qu’une tunique à col cheminée, un haut à manches longues et des leggings seront introduits en octobre et novembre, puis une collection capsule de vacances suivra. Le plan est de remettre le calendrier sur les rails l’année prochaine.

Il y a deux ans, Davis a cofondé le label « ath-luxury » Fierce + Regal. Elle et le cofondateur ont convenu de se séparer et l’année dernière pendant COVID-19, la société s’est dissoute.

Les styles de chaussures PF Flyers de base de l’automne seront offerts, et de nouveaux styles seront introduits dans 12 à 18 mois. S’appuyant sur son héritage, la marque en fera une marque plus pertinente pour le consommateur d’aujourd’hui, le design étant plus axé sur les femmes, a déclaré Davis.

«C’est l’une de ces marques qui traite les femmes après coup. Pour la plupart, les femmes ne se sont vu proposer des modèles pour hommes que dans des tailles plus petites. J’ai toujours été très passionnée par les femmes qui soutiennent les femmes. Je suis tellement excitée de pouvoir offrir aux femmes des produits polyvalents qui peuvent être personnalisés et portés tous les jours », a déclaré Davis.

Sur le plan créatif, Pensole, dirigé par son fondateur D’Wayne Edwards, supervisera la direction créative pour la première année. Après un an, Edwards siégera au conseil consultatif de PF Flyers et la marque embauchera un designer à temps plein. Après son retour sur le marché avec d-to-c cet automne, la société envisage de travailler avec certains détaillants à l’avenir, a déclaré Davis.

PF Flyers n’a introduit aucun nouveau produit depuis deux ans et l’équipe précédente a dû faire face à des licenciements. Davis prévoit d’embaucher une femme chef de la direction avec la contribution d’un conseil consultatif. D’autres postes de direction dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, des finances et des ressources humaines seront pourvus ultérieurement. Cinq embauches sont prévues pour l’année à venir, a déclaré Davis.

Travaillant à distance pour le moment, elle a récemment acheté un espace de bureau industriel de 10 000 pieds carrés à Brighton, près du siège de New Balance. Ce sera un espace partagé pour KADA et PF Flyers dans lequel elle espère déplacer l’équipe début novembre.

L’alignement avec les athlètes est quelque chose qui est exploré. L’héritage de PF Flyers en tant que marque sportive établie se prête à de telles connexions, a déclaré Davis. Soulignant que PF Flyers et KADA sont des marques plus avant-gardistes, elle a déclaré que les deux embaucheraient des influenceurs de style de vie de tous les jours pour relayer davantage un esprit hors du terrain et de style de vie. « Ces articles peuvent être portés tous les jours, peu importe où la journée vous mène. Ils peuvent être personnalisés et stylisés en fonction de vos préférences », a déclaré Davis.

Des plans de mécénat seront mis en œuvre dans les stratégies des deux marques, mais rien n’a encore été finalisé. Dans l’espoir d’étendre son portefeuille au-delà de KADA et PF Flyers, Davis a déclaré : « Je n’ai actuellement les yeux sur aucune marque. J’espère développer mon portefeuille à l’avenir. Les autres marques que je lance ou acquièrent proviendront de n’importe quelle industrie qui me passionne et ne se limite pas aux chaussures et aux vêtements.

Le design d’intérieur et les restaurants et l’hospitalité sont des intérêts. “C’est moins sur l’industrie et plus sur ce que les marques représentent qui est important pour moi”, a déclaré Davis.

Dans l’ensemble, quelle que soit la journée, la dirigeante a confié qu’elle aimait se rappeler pourquoi elle s’était lancée dans ce métier, ce qui la passionnait et qu’elle n’abandonnait jamais. « Les jours qui sont durs et les jours où vous faites des erreurs deviennent vraiment des tournants dans votre carrière. Parce que si vous pouvez les transformer en éléments positifs, vous apprenez vraiment à grandir à partir d’eux et à vous développer en tant qu’entrepreneur. Je me rappelle constamment d’avoir de la patience, de faire confiance au processus et de ne jamais abandonner.