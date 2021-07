Apple a publié aujourd’hui une nouvelle publicité spécialement pour les Canadiens. La vidéo « Made in Canada », qui fait partie de la campagne « Behind the Mac », met en lumière plusieurs artistes du Canada, dont Justin Bieber, Daniel Caesar et Shawn Mendes.

Dans une vidéo de 30 secondes, la publicité montre des chanteurs, des auteurs-compositeurs et d’autres professionnels de l’industrie musicale utilisant des ordinateurs Mac. Plus précisément, chaque Mac présenté dans la vidéo est un MacBook, ce qui est assez intéressant.

Cependant, ce n’est pas tout. Apple a également introduit une nouvelle page Web sur son site Web canadien pour la même campagne, qui présente de brefs détails sur chacun des artistes présentés dans la vidéo. Bien entendu, Apple met également l’accent sur certaines applications Mac utilisées par ces professionnels, telles que GarageBand et Adobe Photoshop, ainsi que sur la puissance de la puce M1.

Les Canadiens ont un impact majeur sur la culture musicale mondiale grâce à leur créativité. Et beaucoup le font sur un Mac. Rencontrez certains d’entre eux et voyez ce qu’ils font.

Apple investit dans la campagne « Derrière le Mac » depuis un certain temps maintenant, et la vidéo d’aujourd’hui fait suite à deux nouvelles publicités publiées en avril, l’une mettant en vedette l’auteur-compositeur-interprète FINNEAS et l’autre axée sur les étudiants. Chaque vidéo montre des personnes utilisant des Mac dans différentes situations, allant de l’école, au collège et au travail.

Vous pouvez regarder l’annonce « Made in Canada » ci-dessous ou sur la chaîne YouTube officielle d’Apple :

