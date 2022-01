La nouvelle publicité d’Apple vous invite à imaginer mourir seul sans montre au poignet

Apple veut que vous sachiez que l’achat d’une montre intelligente à 400 $ pourrait être une question de vie ou de mort – et c’est brillamment et horriblement capturé ce sentiment dans une nouvelle publicité télévisée.

Intitulé « 911 », le spot publicitaire d’une minute ne montre aucun détail sanglant – vous entendez simplement trois conversations téléphoniques entre les opérateurs du 911 et des personnes qui ont réussi à utiliser leur Apple Watch face à une mort apparemment imminente : une qui pourrait se noyer dans une voiture en train de couler, une qui est tombée sur une grande distance et s’est cassé la jambe, et un paddleboarder qui a été emporté par la mer.

Ils ont chacun une fin heureuse, Apple nous informe : « Avec l’aide de leur montre, Jason, Jim et Amanda ont été secourus en quelques minutes. » Mais le message sous-jacent est brutalement clair : s’ils n’avaient pas eu ce produit salvateur miraculeux sur leurs poignets, ils auraient pu mourir seuls. Apple est bien connu pour avoir commandé des publicités à couper le souffle, et celle-ci ne fait pas exception : il est douloureusement facile de m’imaginer en train de saigner ou de me noyer, sans aide en chemin, lorsque j’écoute leurs voix effrayées.

Je suis tiraillé par ce marketing, car il sonne en partie vrai. Vous n’avez pas besoin de chercher longtemps pour trouver des personnes qui pensent que l’Apple Watch leur a vraiment sauvé la vie. J’ai failli en acheter un pour mon père il y a quelque temps, pensant que c’était un petit prix à payer au cas où cela ferait une différence. (Il a refusé; d’une part, il est sur Android.) Même s’il existe d’autres montres intelligentes qui pourraient théoriquement passer des appels d’urgence, je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire qu’une Apple Watch est le choix évident, en particulier si vous croyez à la chute la détection, le signalement des battements cardiaques irréguliers et l’indicateur de stabilité de la marche peuvent également aider.

Mais cela ne change rien au fait qu’Apple vous vend maintenant sur la peur, se glissant dans le territoire louche des vendeurs d’assurances pour le faire. C’est une bonne publicité, mais elle semble un peu impudique.

En outre, la fonctionnalité présentée ici par Apple est toujours un appel téléphonique – quelque chose que vous pouvez également faire avec un téléphone. Il s’agit d’un gadget optionnel et coûteux que vous devez vous rappeler de mettre à votre poignet, par rapport au téléphone que chaque client Apple Watch possède déjà et garde sur lui, sauf, peut-être, au milieu d’un accident de voiture ou d’une excursion en paddle.

Si j’étais dans une situation de vie ou de mort comme celle-ci, est-ce que je composerais vraiment le 911 à partir de ma montre ? Peut-être que je le ferais, et je serais reconnaissant. Mais je pense qu’il est plus probable que j’aie mon téléphone, plutôt que l’Apple Watch qui passe le plus clair de son temps à oublier sur mon étagère de chevet.