La nouvelle publicité de Google se moque d’Apple, mais aussi de son propre Pixel 6 à venir

Google a confirmé il y a quelques semaines son regain d’intérêt pour son matériel pour smartphone en dévoilant une audacieuse série Pixel 6. Les Pixel 6 et 6 Pro feront probablement partie de la liste des nouveaux combinés Android à acheter cette année. Ils présentent un design et des spécifications haut de gamme et un processeur Google personnalisé. Mieux dit, ils se rapprochent enfin de l’alternative iPhone que les passionnés d’Android ont toujours voulu de Google. Mais Google vient de publier une publicité pour se moquer de quelque chose qui n’apparaîtra pas non plus sur le Pixel 6 : la prise casque.

Le Pixel 6 n’a pas de prise casque

Apple n’a pas été la première entreprise à supprimer la prise casque, mais elle a subi un énorme contrecoup en 2016 lorsqu’elle l’a fait. L’iPhone 7 ne comportait pas de prise casque, car Apple a ouvert la voie aux iPhones tout écran.

Tout le monde dans l’entreprise, y compris les critiques d’Apple, a copié cette décision. Même Google, qui s’est plutôt empressé de supprimer la prise casque de ses Pixels phares. Samsung a dû le faire aussi, après des années à se moquer de l’iPhone pour ne pas avoir de port 3,5 mm.

L’un après l’autre, les rivaux d’Apple ont abandonné la prise et lancé leurs écouteurs sans fil qui rivalisent avec les AirPod. Les AirPod de première génération sont devenus un produit à succès auprès des acheteurs d’iPhone. Apple a proposé aux acheteurs d’iPhone 7 trois “correctifs” pour le port 3,5 mm absent. Un dongle et une prise en charge du son sur Lightning sont fournis gratuitement avec le combiné. Les AirPods étaient un achat séparé.

Avance rapide jusqu’en 2021, et les Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’auront pas de prise casque. C’est tout à fait correct et conforme à l’ensemble de l’industrie. Sans oublier que Google a sa propre alternative aux Pixel Buds.

L’étrange publicité de Google sur la prise casque

Tout cela pour dire que la nouvelle publicité Pixel 5a de Google est bizarre. L’annonce fait une très grosse affaire sur la prise casque 3,5 mm comme si c’était la fonctionnalité que tout le monde veut sur leurs téléphones. De plus, la personne qui parle le fait avec un accent britannique. C’est un clin d’œil apparent aux promotions emblématiques d’Apple Jony Ive d’antan.

S’il n’est pas clair qu’il s’agit d’une publicité anti-Apple, attendez que l’Ive-wannabe dise « aluminium » à la fin du clip, ce qui n’a rien à voir avec le reste de la publicité.

Mais le problème avec la promotion de la prise casque à ce point est que Google se moque pratiquement du Pixel 6. La seule publicité qui est plus hypocrite que Google est la publicité de Samsung qui se moque de la prise casque de l’iPhone. L’annonce que Samsung a dû tirer de partout lorsqu’il a commencé à supprimer le port de ses téléphones phares.

Bien sûr, certaines personnes pourraient apprécier la prise casque, mais ce n’est pas la principale raison d’acheter un téléphone 2021. D’autant plus que le Pixel 5a est pratiquement un engin Pixel 4a/5 reconditionné.

Mais Google préférera sûrement que les acheteurs achètent les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sans prise casque à venir cet automne plutôt que le Pixel 5a moins cher. Et peut-être jeter de l’argent supplémentaire pour certains Pixel Buds.

La bonne chose dans tout cela est que Google est définitivement prêt à dépenser plus d’argent pour le marketing Pixel. Le Pixel 5a ne frappe que les États-Unis et le Japon, et Google a publié cette annonce massive. Nous sommes impatients de voir ce qui attend le Pixel 6, plus excitant. Peut-être que la personne à l’accent britannique racontera l’annonce expliquant pourquoi il n’y a pas de cercle parfait dans les téléphones Pixel 6.

L’annonce de la prise casque du Pixel 5a de Google suit ci-dessous :