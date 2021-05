La nouvelle publicité hystérique de George Clooney lui fait acheter des jouets Batman et obsède Brad Pitt

Les côtelettes comiques de George Clooney sont reparties pour jouer une fois de plus, et comme vous l’avez probablement deviné, une bonne cause est derrière tout cela. Clooney propose un voyage en Italie pour une personne chanceuse et un ami, le prix est mis aux enchères sur Omaze, au profit de la Fondation Clooney pour la justice. Mais au lieu de filmer simplement la hauteur standard des grands sourires et des promesses de passer un bon moment, George Clooney a assumé son rôle le plus difficile à ce jour: le colocataire de l’enfer.