La nouvelle puce de Samsung sera destinée aux smartwatches

10/08/2021 à 18:56 CEST

Samsung a présenté l’Exynos W920, un nouveau processeur spécialement conçu pour smartphones et appareils portables. Il a un modem LTE intégré Et c’est la première puce conçue pour les appareils portables à être construite sur un processus EUV (ultraviolet extrême) de 5 nanomètres, selon Samsung.

La nouvelle puce Il dispose de deux cœurs Cortex-A55, d’un GPU Mali-G68 et d’un processeur Cortex-M55 dédié aux écrans toujours allumés, conçu pour réduire la consommation d’énergie. La société affirme offrir une amélioration de 20% des performances du processeur et une multiplication par dix du GPU par rapport à sa dernière puce pour ordinateur portable. C’est aussi le “plus petit processeur actuellement disponible sur le marché des appareils portables”, selon ses responsables.

Samsung a explicitement ajouté que “l’Exynos W920 est compatible avec une nouvelle plate-forme portable unifiée que Samsung a construite conjointement avec Google, et sera d’abord appliquée au prochain modèle Galaxy Watch”. Sans doute, sera la Galaxy Watch 4 qui a été divulgué le mois dernier et devrait être annoncé demain lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung.

Il est probable que Samsung dévoile également son dernier logiciel de smartwatch qui marie Tizen et Wear OS, développé conjointement avec Google. Nous nous attendons à voir des changements de navigation, de nouvelles vignettes pour les applications tierces, une meilleure efficacité de la batterie, un meilleur suivi de la santé et de la condition physique et une interface plus ouverte.