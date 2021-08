La nouvelle recrue d’Arsenal, Takehiro Tomiyasu, était recherchée par Tottenham, a rejeté Barcelone dans son enfance et n’a jamais été expulsée

in

Ce fut un début de saison vraiment misérable pour Arsenal : trois matches, trois défaites, pas un seul but marqué et 11 encaissés.

Le conseil d’administration des Gunners a déjà soutenu Mikel Arteta à hauteur de 130 millions de livres sterling cet été et est maintenant sur le point d’investir à nouveau dans le but d’améliorer sa défense – avec Takehiro Tomiyasu en provenance de Bologne.

GETTY

Arsenal s’est précipité pour signer Tomiyasu dans le cadre d’un accord surprise

Vous seriez pardonné de ne pas en savoir trop sur le jeune homme de 22 ans, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous en dire plus.

Voici cinq faits sur Tomiyasu…

Il est polyvalent et physique

Tomiyasu a été habile à la fois arrière droit et milieu central au cours de ses deux saisons dans le nord de l’Italie.

L’un de ses principaux atouts est son physique ; il mesure 6’2′ et a remporté le neuvième plus grand duel aérien (91) de la première division italienne la saison dernière, plus que tout autre joueur d’Arsenal dans son équipe actuelle.

Tottenham l’aimait aussi

Il avait été suivi de près par l’amer Tottenham à un moment donné, avant de passer à l’Emerson Royal de Barcelone.

Les Spurs n’auraient pas été disposés à payer plus de 15 millions de livres sterling pour le joueur, dont la première occasion de leur montrer ce qui leur manque pourrait être le derby du nord de Londres le 26 septembre.

Il aurait pu aller à Barcelone

Tomiyasu a quitté le club japonais d’enfance Avispa Fukuoka pour la formation belge Sint-Truiden en 2018, alors qu’il n’avait que 19 ans.

Mais son premier déménagement en Europe aurait peut-être eu lieu à l’âge de 11 ans s’il avait accepté une offre de Barcelone pour déménager, à la suite d’un essai réussi au camp de football du club.

Il n’a fallu qu’une saison en Belgique Pro League pour convaincre Bologne de payer 7,7 millions de livres sterling pour l’emmener en Serie A en 2019.

GETTY

Tomiyasu déménage dans le nord de Londres après deux ans à Bologne

C’est un acteur clé pour son pays

Il a représenté le Japon dans tous les groupes d’âge, des moins de 16 ans aux seniors.

Il a déjà remporté 23 sélections bien qu’il n’ait fait ses débuts au Japon qu’en 2018, Tomiyasu a été inclus dans l’équipe AFC (Confédération asiatique de football) de la décennie, telle que sélectionnée par l’IFFHS (Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football).

Il n’est pas têtu comme Granit Xhaka

Arsenal est connu pour être l’équipe la plus cartonnée de l’histoire de la Premier League, en fait une de plus et les Gunners couperont la bande pour le club du carton rouge 100 – bien que Tomiyasu ne soit pas le favori des bookmakers pour voir son nouveau club franchir le cap.

Il y a eu 149 joueurs réservés plus de fois que lui en Serie A la saison dernière, alors qu’il a remporté 47 sur 60 tacles tentés (taux de réussite de 78 %) et n’a jamais été expulsé dans son club ou sa carrière internationale.