La nouvelle recrue du vice-président Harris, Jamal Simmons, a fait un don à la campagne Rand Paul, selon les données de la FEC

Plus d’informations sont apparues samedi au sujet de Jamal Simmons, qui a récemment été embauché en tant que directeur des communications du vice-président Kamala Harris.

Simmons a fait un don à un candidat à la présidentielle en juin 2015, envoyant une contribution de 250 $ à la campagne du sénateur républicain américain Rand Paul, selon les documents de la Commission électorale fédérale.

Simmons avait précédemment exprimé son soutien à Paul en 2014, lorsqu’il avait répondu à l’appel du sénateur pour accélérer les expulsions de « DREAMers et autres enfants immigrés ».

« Je l’aimais tellement la semaine dernière », a écrit Simmons à propos du sénateur.

Paul, du Kentucky, a été élu pour la première fois au Sénat en 2010. Il a lancé sa campagne présidentielle en 2015, mais a abandonné la course après une finition décevante dans les caucus de l’Iowa en février 2016. Donald Trump a remporté l’investiture du GOP plus tard cette année-là et a été Président élu. Paul a été réélu au Sénat en 2016.

Jamal Simmons est vu à Los Angeles, le 20 février 2020. (.)

Mis à part le don de Paul, Simmons a fait des dons uniquement aux démocrates – pour des montants similaires – y compris à Harris lorsqu’elle se présentait au Sénat américain en Californie en 2015.

Sur la défensive

Simmons, originaire du Michigan, a récemment été embauché pour remplacer Ashley Etienne, qui a quitté le bureau du vice-président en décembre. La nomination de Simmons a été annoncée après une série de départs de l’équipe de Harris.

Il est sur la défensive des défenseurs de l’immigration depuis qu’un tweet de 12 ans a refait surface.

Le tweet disait : « Je viens de voir 2 sans-papiers parler sur MSNBC. Un étudiant en droit et l’autre un manifestant. Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi ICE ne les récupère pas ? »

Le vice-président Kamala Harris prend la parole alors que le président Joe Biden regarde le Capitole américain le 6 janvier 2022, à Washington. (Presse associée)

Il a précisé récemment qu’il ne suggérait pas qu’ils soient récupérés par l’ICE, mais qu’il semblait surprenant qu’ils puissent apparaître à la télévision et ne pas être détenus.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS DU VP HARRIS A SUGGÉRÉ BIDEN « DAZED AND CONFUSED », A CLAQUÉ TRUMP POUR « JANKY SCIENCE VACCINE »

« En tant qu’expert pendant une grande partie de ma carrière, j’ai beaucoup tweeté et parlé de problèmes publics. Parfois, j’ai été sarcastique, peu clair ou j’ai tout simplement raté la cible », a déclaré Simmons dans un communiqué.

« Je m’excuse sincèrement d’avoir offensé ceux qui se soucient autant que moi de faire de l’Amérique la meilleure démocratie multiethnique et diversifiée possible », a-t-il déclaré. « Je sais que le rôle que j’assume est de représenter l’administration Biden-Harris, et je le ferai avec humilité, sincérité et respect. »

« Étourdi et confus »

En 2019, Simmons, dans son ancienne émission d’information « Why You Should Care » pour The Hill, a fait un segment sur le candidat de l’époque Biden intitulé « Dazed and Confused ».

« Nous faisons cette histoire environ une fois par semaine ! » Simmons a dit à l’époque. « C’est ce que vous obtenez avec Oncle Joe. »

Simmons a également mis en doute les vaccins COVID-19 tandis que l’administration Trump s’est précipitée pour en faire approuver un pour une utilisation d’urgence en 2020.

« La réponse fatalement mal gérée de Trump au coronavirus semble avoir rebuté les électeurs de la même manière que Katrina a détruit la réputation politique de Bush, mais pousser un vaccin scientifique janky dans le public à des fins politiques transformerait la culpabilité incompétente en préjudice intentionnel », a tweeté Simmons en septembre 2020 .

Parmi les autres personnes qui ont récemment quitté le bureau de Harris, citons le porte-parole en chef de Harris, Symone Sanders, qui a démissionné le mois dernier ; Vincent Evans, qui a été directeur adjoint du vice-président chargé de l’engagement public et des affaires intergouvernementales pendant près d’un an ; et Peter Velz, directeur des opérations de presse de Harris, qui a effectué son dernier jour de travail jeudi.

Velz assumera un nouveau rôle au département d’État et a annoncé sa décision de quitter le bureau de Harris en novembre.

Simmons est impliqué dans la politique nationale depuis les années 1990 et a été directeur adjoint de la communication pour la campagne présidentielle de 2000 d’Al Gore. En outre, Simmons, tel que rapporté par The Hill, a servi d’assistant à l’ancien sénateur Bob Graham, D-Fla., et à l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Wesley Clark. Simmons était également chef de cabinet de l’ancienne représentante Carolyn Cheeks Kilpatrick, D-Mich.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News du jour au lendemain sur le don de Paul de Simmons.

Patrick Ward de Fox News a contribué à cette histoire.