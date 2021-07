La nouvelle refonte passionnante du MacBook Air d’Apple ne sera pas lancée avant l’année prochaine

in

Apple lancera les premiers modèles de MacBook Pro avec des écrans mini-LED plus tard cette année, selon plusieurs rumeurs. Les nouveaux appareils pourraient être lancés dès septembre, entraînant une refonte importante. Mis à part les mises à niveau de l’écran, les nouveaux Pros ramèneront la charge MagSafe et certains des anciens ports. Le MacBook Air recevra sa propre refonte massive, et nous avons déjà vu à quoi pourrait ressembler le nouvel ordinateur portable portable. Mais un initié dit que le MacBook Air redessiné ne sera lancé qu’en 2022. La bonne nouvelle est que la prochaine version du MacBook Air aura son propre écran mini-LED.

Apple a lancé les premiers écrans mini-LED pour appareils mobiles plus tôt cette année. L’iPad Pro 12,9 pouces est la seule tablette à faire basculer l’écran haut de gamme. La technologie Mini-LED permet à Apple d’offrir une expérience d’écran considérablement améliorée. Une meilleure luminosité, de meilleurs noirs et un rapport de contraste amélioré sont les points forts de la technologie mini-LED.

Mais Apple a été confronté à des problèmes de fabrication qui ont initialement paralysé l’offre. Les rapports indiquent que les mêmes problèmes pourraient avoir eu un impact sur le lancement du MacBook Pro. Les modèles d’ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces seront livrés avec des écrans mini-LED, selon les rapports.

MacBook Air avec écran mini-LED

Des rumeurs plus tôt cette année ont dit qu’Apple pourrait lancer une actualisation du MacBook Air avec plus d’options de couleurs, conformément au nouvel iMac coloré. Le nouvel Air serait plus mince qu’avant, selon les mêmes rapports. L’Air obtiendrait également un processeur de nouvelle génération de la série M, ce qui est le genre de mise à niveau que nous devrions attendre de toute nouvelle génération de Mac.

L’analyste Ming-Chi Kuo a de nouveau ajouté la mise à niveau de l’affichage mini-LED dans le mélange. Selon MacRumors, il a déclaré dans une note aux investisseurs qu’Apple lancerait le nouveau MacBook Air vers le milieu de 2022. L’ordinateur portable comportera un mini-écran LED, une affirmation que Kuo avait faite auparavant.

L’initié n’a pas révélé d’autres détails sur la prochaine mise à niveau d’Air. On ne sait pas pour le moment si Apple lancera un léger rafraîchissement du MacBook Air en 2021. Apple a mis à jour la série Air pour la dernière fois en novembre 2020, lorsqu’il a lancé la variante M1 Air. Il semble peu probable de s’attendre à un nouvel Air dans les magasins plus tard cette année si la mise à niveau de l’écran mini-LED ne devrait avoir lieu que quelques mois plus tard.

Un rapport publié il y a quelques semaines a également affirmé que la mise à niveau colorée du MacBook Air d’Apple serait supprimée l’année prochaine, aux côtés d’un nouveau processeur M2. Ce rapport ne faisait aucune mention d’une mise à niveau de l’écran mini-LED pour la gamme MacBook Air.

Des rumeurs précédentes indiquaient que la refonte du MacBook Air apporterait des lunettes plus fines et la technologie de charge MagSafe. Le nouvel Air comportera également deux ports Thunderbolt/USB 4.

Kuo a déclaré que si les pénuries de composants s’amélioraient à la fin de 2021 et en 2022, Apple pourrait vendre 20 à 22 millions d’unités MacBook combinées l’année prochaine.

