La nouvelle règle de l’IRS permettra au gouvernement de suivre toutes les transactions bancaires supérieures à 600 $. Cela rendra-t-il Bitcoin et autres crypto encore plus attrayants ?

Cassandra Peterson, connue sous le nom d’Elvira, a partagé dans son autobiographie qu’elle était en couple avec une femme depuis 19 ans. . – Elvira, la célèbre “Mistress of the Dark”, a partagé qu’elle s’identifie comme membre de la communauté LGBTQ +. L’actrice, dont le nom de naissance est Cassandra Peterson, a partagé son histoire […] More