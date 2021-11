La nouvelle règle de suppression du drapeau jaune de Formule 1 se poursuivra au Mexique

Une nouvelle règle de Formule 1 introduite dans laquelle les temps au tour sont supprimés dans des conditions de double drapeau jaune se poursuivra au Mexique, après son introduction à Austin.

Cette règle a été mise à l’essai après un débat sur la question de savoir si un tour de Fernando Alonso en Turquie aurait dû se tenir, car il a été accusé de ne pas avoir suffisamment ralenti sous les doubles drapeaux jaunes agités.

En conséquence, tout pilote passant par une partie d’un circuit où les doubles jaunes sont éliminés verra automatiquement ses temps au tour supprimés lors des essais libres ou des qualifications.

Cela a été fait pour essayer d’éliminer tout doute concernant le ralentissement des pilotes dans ces conditions, créant une ligne dans le sable similaire à la façon dont les suppressions de tours pour les limites de piste ont lieu maintenant, sans place à l’interprétation.

Les notes du directeur de course Michael Masi sont distribuées à toutes les équipes avant chaque week-end de course, et une section dit désormais « tout pilote passant dans un secteur de triage jaune à double vague doit réduire considérablement sa vitesse et être prêt à changer de direction ou à s’arrêter.

« Pour que les commissaires sportifs soient convaincus qu’un tel pilote a respecté ces exigences, il doit être clair qu’il n’a pas tenté d’établir un temps au tour significatif. Pour des raisons pratiques, tout pilote dans un double secteur jaune verra ce temps au tour supprimé. »

Masi lui-même était satisfait de la façon dont la règle a été intégrée dans le week-end de course la dernière fois, même si un seul tour a été supprimé en vertu de la nouvelle règle.

Cependant, il a déclaré qu’il y avait eu une réaction largement positive de la part des pilotes et des équipes autour de la nouvelle mesure en raison de sa clarté, et a confirmé qu’elle serait à nouveau testée à Mexico.

« Cela a certainement fonctionné du premier coup », a déclaré le directeur de course, cité par Motorsport.com. « Nous n’en avions qu’un à faire. C’était Kimi [Raikkonen] pendant FP3, je pense. Un seul scénario.

« Nous allons donc continuer au Mexique, et nous avons quelques processus internes pour essayer d’accélérer ce système.

« Mais cela semble avoir coché la case dans ce monde, et tous les conducteurs étaient tout à fait favorables à ce que ce soit très clair de ce point de vue, et probablement de ne pas avoir d’ingénieurs et ainsi de suite essayant de débattre de ce qui est et n’est pas significatif. »