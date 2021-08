La nouvelle règle de Twitch s’attaque aux liens des sites de jeux d’argent

Roshtein est l’un des streamers de machines à sous les plus populaires sur Twitch, Capture d’écran : Twitch / Roshtein

Twitch a annoncé une nouvelle règle pour les streamers qui interdit le partage de liens ou de codes de parrainage vers des sites proposant des machines à sous en argent réel, de la roulette ou des jeux de dés. La société affirme que cela protégera ses téléspectateurs contre « les préjudices et les escroqueries ». Une autre chose intéressante que Twitch pourrait faire pour arrêter la glorification du jeu compulsif ? Interdisez complètement les flux de jeu.

Comme l’a écrit l’expert de Twitch Nathan Grayson en juin, marquer un parrainage de jeu sur le service de streaming signifie beaucoup d’argent pour le streamer. Les sociétés de jeux en ligne comme Frank Casino, Duelbits ou Stake paieront souvent aux streamers populaires d’énormes sommes d’argent pour s’asseoir devant la caméra en jouant aux machines de jeu virtuelles. L’une des façons dont les casinos en ligne gagnent de l’argent grâce à cette pratique consiste à utiliser des références, des codes spéciaux ou des liens qui offrent une sorte de bonus en espèces, des jeux gratuits ou d’autres incitations aux nouveaux joueurs.

La dernière mise à jour des créateurs de Twitch vise à mettre fin à ces incitations. Des streamers comme Roshtein (ci-dessus), qui, au moment d’écrire ces lignes, jouent actuellement à des machines à sous vidéo devant plus de 25 000 téléspectateurs, ont jusqu’au 17 août pour supprimer les codes de leurs flux. Comme Twitch l’a écrit :

Pour éviter les dommages et les escroqueries créés par des services de jeux d’argent douteux qui parrainent du contenu sur Twitch, nous interdisons le partage de liens et/ou de codes de parrainage vers des sites proposant des machines à sous, la roulette ou des jeux de dés. Nous continuerons de surveiller le contenu lié au jeu et de mettre à jour notre approche au besoin. Pour vous donner le temps de supprimer ce contenu de votre chaîne, l’application sera reportée au 17 août 2021.

Les streamers de roulette que j’ai consultés aujourd’hui lors de mes recherches ne semblent pas si préoccupés par les nouvelles directives. Roshtein, interrogé par un téléspectateur sur ce qu’il pensait de l’interdiction par Twitch des liens de jeu et des codes de parrainage, a déclaré: “C’est génial.” Et dans un tweet abordant les nouvelles directives, il a déclaré: “Cela pourrait aller dans la bonne direction, enthousiasmé par la direction que cela prend !”

Bien que les nouvelles directives de Twitch semblent en effet être un pas dans la bonne direction, elles ne font pas grand-chose. Certains streamers de jeux d’argent gagnent beaucoup d’argent grâce aux références, oui, mais ils ont d’autres moyens de distribuer ces liens lucratifs si Twitch commence à sévir.

Et il ne s’agit pas seulement des références. Les sites de jeux sponsorisent les streamers. Dans certains cas, ils fournissent les fonds avec lesquels les streamers Twitch jouent. D’autres se sont vu offrir de gros salaires mensuels pour faire tourner les dés. Pourquoi les sites de jeux d’argent investiraient-ils autant d’argent dans les flux de jeux d’argent s’ils n’entraînaient pas un flux constant de nouveaux joueurs ?

Autant de nombreux streamers de jeux aiment dire aux téléspectateurs de ne pas jouer – ou simplement de les regarder jouer, à la place – il y a évidemment un élément d’encouragement à ce divertissement en streaming, et qui pourrait causer des dommages dans la vie réelle. Ces streamers flashent d’énormes gains devant des téléspectateurs dont la vie pourrait être sérieusement affectée par la perte de quelques centaines de dollars, sinon moins.

Les nouvelles directives de Twitch sur les jeux de hasard indiquent au moins que la société « continuera à surveiller le contenu lié aux jeux de hasard et à mettre à jour notre approche si nécessaire », afin que la société puisse toujours adopter des règles plus strictes – et sans doute plus protectrices – concernant les jeux de hasard en streaming à l’avenir.