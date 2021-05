La nouvelle règle des mains entre en vigueur dans l’Eurocup

25/05/2021 à 10h55 CEST

Vendredi dernier, le UEFA a tenu une réunion de travail avec les 18 arbitres et 22 arbitres assistants vidéo du VAR qui ont été désignés pour la Eurocup, qui commence le 11 juin et dure jusqu’au 11 du mois suivant.

Un atelier où la question de mains était le thème stellaire. Il ne faut pas oublier que le nouveau Règles du jeu approuvé par le IFAB Oui FIFA qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet, peuvent être introduites dans les compétitions qui commencent juste avant cette date. C’est précisément le cas de l’Eurocup.

Et c’est là que la question des mains apparaît. Comme nous l’avions anticipé dans le journal SPORT la semaine dernière, l’interprétation des mains changera avec l’entrée en vigueur de ces nouvelles Lois du Jeu.

A partir de la saison prochaine, et en tenant compte de ces changements prévus dans les Lois du Jeu du Conseil international, il sera considéré comme une infraction à la main si le joueur:

1.- Touche volontairement le ballon avec la main ou le bras, par exemple, en déplaçant ces parties du corps en direction du ballon.

Mais c’est dans le deuxième point qu’il aborde cette polémique sur le bras dans une position contre nature et que la nouvelle réglementation précise:

2.- Toucher le ballon avec la main ou le bras lorsque la main ou le bras est positionné d’une manière non naturelle et permet au corps d’occuper plus d’espace. “À partir de la saison prochaine, on considérera que le joueur est parvenu à ce que son corps occupe plus d’espace de manière non naturelle lorsque la position de sa main ou de son bras n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette action spécifique ou ne peut être justifiée par ledit mouvement “ . En plaçant la main ou le bras dans cette position, le joueur risque que le ballon heurte cette partie de son corps et cela constitue une infraction.

C’est-à-dire qu’à partir de maintenant, il doit être l’arbitre de terrain ou de court. VAR qui analyse en action si cette position non naturelle est la conséquence d’un mouvement corporel. Dans ce cas, il ne peut jamais être puni à la main. Seulement dans le reste des cas où il occupe une position non naturelle claire.

La troisième hypothèse des mains concerne le moment où un but dans le but adverse est précédé par une main ou frappant le bras. À cet égard, la règle sera la suivante:

3. Marquer un but dans le but de l’adversaire: ou directement avec la main ou le bras – même si l’action se produit accidentellement -, y compris le gardien de but; ou immédiatement après que le ballon touche votre main ou votre bras, même accidentellement. L’action dans laquelle le ballon est accidentellement touché avec la main ou le bras et, immédiatement après, un coéquipier marque un but ou a l’occasion de le faire, n’est plus considérée comme une faute de main.

L’organe d’arbitrage du UEFA a reçu cette clarification à bras ouverts, en particulier l’aspect que tout ce qui est touché avec la main n’est pas considéré comme une main. Selon son président Rosetti, parce que “les joueurs ont le droit de bouger naturellement avec le ballon”.

Très ferme dans les actions dans les zones et avec le jeu rugueux

Le message a également été transmis pour agir fermement lors de la poussée ou de la saisie dans la zone, ainsi que pour être très vif dans le jeu difficile. L’UEFA est clair que l’objectif n’est pas seulement de protéger les joueurs, mais aussi l’esprit et l’image du jeu.

Les autres points à discuter étaient l’aspect disciplinaire et le contrôle des matches par les arbitres. À cet égard, l’arbitre doit garder le temps de jeu. Ils ont constaté que lorsque les arbitres agissent avec relaxation, cela se reflète également dans le comportement des joueurs.

Tour pour toutes les équipes du tournoi

L’UEFA prévoit, et a communiqué aux arbitres et au VAR, visiter les 24 équipes avant l’Euro pour expliquer les instructions et les directives qui ont été données aux arbitres; En plus de notifier et de clarifier tous ces changements réglementaires qui entreront en vigueur avec le tournoi de l’équipe nationale