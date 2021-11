La nouvelle relation de la star de ‘Jersey Shore’ ‘On the Rocks’ après ses fiançailles

Les fiançailles de la star de Jersey Shore, Ronnie Ortiz-Magro, avec sa fiancée Saffire Matos ont été « sur les rochers au cours des dernières semaines », après que la personnalité de la réalité a posé la question cet été, a déclaré un initié à InTouch Weekly lundi. Alors que les deux « se disputent comme des couples normaux », parfois ces disputes deviennent « vraiment mauvaises », a poursuivi la source, ce qui conduit les deux à se séparer et à passer du temps séparément.

« Non seulement cela, mais elle supprimera les photos de lui, le bloquera, ne portera pas sa bague et ainsi de suite », a poursuivi l’initié. « Pour le moment, ils ne sont pas ensemble et ne règlent pas ça en privé. Cela ne veut pas dire que c’est fini pour de bon. Ils veulent tous les deux que ça marche car ils ont tellement d’amour l’un pour l’autre. »

Ortiz-Magro, 35 ans, et Matos, 35 ans, sortent d’une fête de fiançailles extravagante qu’ils ont organisée il y a quelques semaines à peine pour célébrer leurs noces à venir. Même la fille de 3 ans de la star de MTV, Ariana, qu’il partage avec son ex Jen Harley, était là malgré les combats continus de ses parents. Avant la fête, Ortiz-Magro et Matos se sont envolés pour l’Italie, où ils ont célébré le 30e anniversaire du technicien des cils.

En avril, la star de Jersey Shore Family Vacation a été arrêtée à la suite d’un prétendu conflit de violence domestique, mais a plaidé coupable uniquement pour avoir violé sa libération conditionnelle en septembre 2021, car il n’a finalement pas été inculpé de violence domestique. Matos a publié une déclaration après l’arrestation d’Ortiz-Magro disant qu’elle et son petit-ami de l’époque allaient « bien ».

« Il y a beaucoup d’informations trompeuses qui circulent », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram à l’époque. « Avec tous ceux qui ont tendu la main avec inquiétude, je l’apprécie de tout mon cœur, mais tout ce qui est dépeint là-bas ne sont pas des faits. » Ortiz-Magro était tenu, dans le cadre de son accord de plaidoyer, de suivre un programme d’hospitalisation pendant 30 jours ainsi que des cours d’éducation parentale.

En août, la personnalité de la réalité a déclaré à TMZ qu’il était sobre depuis quatre mois et prêt à revenir à la télévision. « Je me suis fiancé, père à plein temps, tu sais, [I’m] vivre une bonne vie », a-t-il dit. « Je me suis éloigné [from the show] pour gérer ma santé mentale, être un père pour mon enfant, être un fiancé pour ma femme. Je serai de retour et, tu sais, tous les fans m’aiment, et je les aime aussi, donc, je vais leur donner ce qu’ils veulent, et je les verrai bientôt… [It’s] certainement pas fini. »