La nouvelle remise de StrongVPN en fait la meilleure offre VPN pour les phobes de l’engagement

Les services VPN semblent être un incontournable de nos jours, et la concurrence entre les plus grands fournisseurs signifie que les prix qui vous sont proposés peuvent être incroyablement bas.

Mais pour obtenir les prix VPN les moins chers, cela signifie généralement que vous devez vous engager sur au moins deux ou trois ans avec une seule entreprise.

Ce n’est pas le cas avec le StrongVPN toujours fiable. Il ne s’embarrasse pas d’un catalogue complexe de plans de longueur variable. Et la meilleure nouvelle est qu’il vient de retirer 10 % supplémentaires de son contrat VPN standard d’un an, ce qui en fait le fournisseur d’élite le plus avantageux sur les plans annuels.

La nouvelle offre à durée limitée apporte l’efficacité prix mensuel à un sensationnel 2,66 $ (environ 1,90 £ / 3,60 $ AU par mois). C’est une petite somme d’argent pour un VPN qui offre des vitesses de serveur ultra-rapides, une utilisation sur jusqu’à 12 appareils à la fois, et un bilan fantastique pour débloquer une gamme de services de streaming (y compris Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus).

Et pour adoucir davantage l’accord VPN, StrongVPN offre toujours son cadeau habituel – un accès d’un an à 250 Go de stockage cloud sécurisé de SugarSync.

StrongVPN | 1 an | 10,99 $ 2,66 $/h | Stockage cloud gratuit

Inscrivez-vous pour un an de StrongVPN et obtenez un 60% d’économie sur le prix mensuel habituel. C’est un prix d’assaut sur un VPN qui a vraiment impressionné lors de notre dernière série de tests. Vous bénéficiez également de 250 Go de stockage cloud sécurisé – et si vous changez d’avis, vous pouvez annuler pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.

Pour obtenir cette excellente affaire, vous paierez 31,99 $ d’avance pour la première année. Il convient de noter que le prix passe à 79,99 $ après la fin de l’offre de lancement, nous vous suggérons donc de mettre en signet notre guide de course pour les meilleures offres VPN et de vous assurer de faire une autre bonne affaire.

StrongVPN est-il un fournisseur VPN recommandé ?

Dans nos dernières critiques VPN, StrongVPN a vraiment semblé améliorer son jeu et il a maintenant gagné une place dans notre sacré top 10. Ce n’est pas une tâche facile si l’on considère le grand nombre de fournisseurs qui se disputent tous votre coutume.

Alors, qu’avons-nous aimé à ce sujet? Eh bien, pour commencer, il a fait de grands progrès en ce qui concerne ses revendications comme étant un excellent VPN en streaming. Nous l’avons utilisé avec des services populaires comme Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Video pour regarder du contenu qui ne serait normalement pas disponible là où nous sommes. Et nous apprécions le fait que nous ayons travaillé dur pour vous aider à débloquer davantage de services de niche – tels que MLB At Bat pour les fans de baseball confrontés à des pannes de courant – également.

Les ingénieurs de StrongVPN HQ ont vraiment placé des puces sur WireGuard, le rendant disponible dans sa suite complète d’applications et de clients compatibles. Pour les non-initiés, cela signifie que StrongVPN peut fournir des vitesses de serveur ultra-rapides et rassurer tous ceux qui craignent que l’utilisation d’un VPN puisse entraîner des retards et des ralentissements du système.

La sécurité et la confidentialité en ligne restent au premier plan de l’esprit de la plupart des utilisateurs VPN et – bien qu’il ne soit pas le fournisseur le plus complet du marché – StrongVPN propose les protocoles OpenVPN, IKEv2, SSTP, L2TP et IPSec aux côtés de WireGuard, et nous avons trouvé StrongVPN politique de confidentialité d’une longueur rassurante. Peut-être que la prochaine étape pourrait être de rejoindre ExpressVPN et NordVPN, en faisant appel à des auditeurs indépendants pour certifier ses affirmations.

Vous voulez toujours en savoir plus ? Notre examen approfondi de StrongVPN vous dira tout ce que vous devez savoir.

