La nouvelle résidence PM dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista sera prête d’ici décembre 2022

Projet de réaménagement de Central Vista: La nouvelle résidence du Premier ministre, qui fait partie du projet de réaménagement de Central Vista, devrait être prête d’ici décembre 2022. Dans des documents rendus publics lundi sur le portail Parivesh du ministère de l’Environnement, Infra 2’s Le comité d’expertise a dégagé les 10 bâtiments du complexe officiel commun, le nouveau complexe résidentiel du PM ainsi que son logement de groupe de protection spécial, l’enclave du vice-président, le centre de conférence central, lui accordant ainsi son approbation, selon un rapport d’IE. Pour le même, le coût total estimé du projet est de 13 450 crore Rs.

Selon le document, les trois premiers bâtiments des complexes de bureaux qui seront construits à l’endroit où se trouve le Centre national des arts Indira Gandhi devraient être achevés d’ici mai 2023; l’enclave du vice-président sera achevée d’ici mai 2022; le SPG d’ici décembre 2022; les sept autres complexes de bureaux seront achevés entre mars 2024 et juin 2025 tandis que le centre de conférence central sera achevé en décembre 2026. Le 12 avril, l’approbation a été donnée pour les 10 bâtiments constitués des complexes de bureaux, les 10 bâtiments qui comprendront le résidence du PM, un bâtiment du groupe spécial de protection, le centre de conférence ainsi que 29 bâtiments constituant l’enclave du VP.

Une fois les bâtiments opérationnels, le conseil municipal de New Delhi fournira au total 73 440 KW d’électricité et 7 818 KLD d’eau. Pas moins de neuf stations d’épuration sont proposées dans le cadre du projet de traitement des déchets générés par l’ensemble de la zone. De plus, des réservoirs de récupération des eaux pluviales d’une capacité de 3050 m3 seront mis en place.

Actuellement, la zone de Vista compte un total de 4 642 arbres, dont 1 412 seront conservés et 3 230 transplantés. Au lieu de compenser les arbres dans la zone de Vista, qui sera peuplée de nouveaux bâtiments le long de la zone de Rajpath, le défrichement autorise un total de 30 547 arbres qui seront transplantés à titre de compensation à l’extérieur de la zone. Cependant, il ne précise pas l’emplacement. L’autorisation de ce projet n’est pas requise de la part des autorités de l’État car il relève de la catégorie «b» des projets de développement des cantons et des zones de l’étude d’impact sur l’environnement, car la capitale nationale n’a pas d’autorité nationale pour l’EIE.

