La nouvelle rom-com de vacances de Netflix atteint le numéro 1

Les téléspectateurs de Netflix commencent à se plonger dans l’esprit des vacances, et le service de streaming a déjà commencé à lancer la liste habituelle de nouvelles comédies romantiques de vacances. L’un des premiers de leur production 2021 est Love Hard, avec Nina Dobrev (The Vampire Diaries) et Jimmy O. Yang (Silicon Valley), qui aborde les rencontres à l’ère de la technologie. Le film est sorti le 5 novembre et il est déjà classé n ° 1 dans le Top 10 des classements de Netflix pour les films et dans l’ensemble.

Love Hard suit Natalie (Dobrev), une écrivaine basée à LA qui s’est bâtie une carrière en écrivant sur les dates horribles qu’elle a eues au fil des ans. Elle se connecte avec Josh (Yang) sur une application de rencontres et décide spontanément de voler 3 000 milles jusqu’à Lake Placid, NY, pour le surprendre pour Noël. Il s’avère que Josh la pêche au chat avec des photos de son ami Tag (Darren Barnet de Never Have I Ever) et il la convainc en quelque sorte de se faire passer pour sa petite amie pour les vacances. À son tour, elle écrira sur ses expériences et gardera son travail comme professionnellement « malchanceux en amour ».

Alors que certaines personnes pourraient s’opposer au choix narratif d’une femme tombant amoureuse de son pêcheur-chat, Dobrev insiste sur le fait que le film parle de « prioriser la connexion » dans les relations amoureuses. « Mon personnage se fait ‘pêcher’, mais la personne à qui elle parlait en fait, la personne avec qui elle a de la chimie est Josh [her catfisher] », a déclaré Dobrev à Refinery29. « Je pense que vous pouvez être distrait par des choses au niveau de la surface, mais c’est vraiment une connexion qui durera toute une vie. Comme le dit ma mère, « La beauté s’estompe, le mutisme est éternel. » »

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait d’être cataloguée, Dobrev a expliqué qu’elle ne l’était pas. « J’étais vraiment excitée de faire ce film », a-t-elle déclaré à Refinery29. « Être sur ce genre de plateau, il y a une telle énergie légère, vous riez tout le temps. Tournage pendant la pandémie, je voulais faire une comédie et je savais que le monde voulait voir ça, donc je n’avais aucune réserve . Je suis sûr que si vous êtes Jennifer Aniston et que vous en avez fait autant, vous pourriez être catalogué, mais je n’en suis pas encore là. Je n’ai fait qu’une autre comédie romantique. Parlez-moi dans un quelques années. » Love Hard est maintenant disponible en streaming sur Netflix.