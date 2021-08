La nouvelle rumeur Apple Watch Series 7 pourrait vous offrir une montre à un prix inférieur

L’Apple Watch Series 7 sera probablement lancée aux côtés de l’iPhone 13 le mois prochain. Après tout, la montre connectée la plus vendue au monde est toujours un appareil compagnon qui a besoin d’une attache à un smartphone. On pense déjà savoir à quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7 grâce à diverses fuites. La nouvelle montre présentera une refonte du design et la durée de vie de la batterie pourrait être un point culminant de la série 7. Une rumeur récente a déclaré que la nouvelle Apple Watch offrirait un changement de taille notable avec cette refonte massive. Cela se trouve également être une excellente nouvelle pour le prix de l’Apple Watch Series 7. Apple pourrait baisser le prix d’entrée pour de nombreux acheteurs. Et l’entreprise pourrait le faire sans apporter de modifications à la structure de prix actuelle.

Il existe actuellement une Apple Watch pour tous les budgets. L’Apple Watch Series 3 est toujours disponible chez Apple, à un prix aussi bas que 199 $ (38 mm) ou 229 $ (42 mm). Si vous êtes prêt à dépenser un peu d’argent supplémentaire, alors l’Apple Watch SE est faite pour vous. Le SE commence à 279 $ (40 mm) et 309 $ (44 mm). Comme les tailles le suggèrent, l’Apple Watch SE vous donne accès au dernier design Apple Watch Series 6 pour seulement 80 $ de plus que la série 3. Ensuite, l’Apple Watch Series 6 commence à 399 $ (40 mm) et 429 $ (44 mm).

Les prix de l’Apple Watch augmentent en fonction de votre finition et de votre choix de bracelet. Mais les prix ci-dessus représentent les étiquettes de prix les plus élémentaires pour chacun de ces modèles.

Prix ​​moins cher de l’Apple Watch Series 7 ?

Une fois l’Apple Watch Series 7 abandonnée, nous nous attendons à ce qu’Apple continue de vendre l’Apple Watch SE à ses côtés. Il n’est pas clair à ce stade si la série 3 sera toujours là pendant un an de plus. De plus, on ne sait pas quel type de changement de prix Apple apportera, le cas échéant. La logique veut que la Watch SE soit soumise à une baisse de prix si les spécifications ne changent pas.

En suivant le même raisonnement, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 7 commence à 399 $ et 429 $. Cela suppose qu’Apple ne facturera rien de plus pour la nouvelle conception et l’augmentation de la taille de l’écran.

Voici la meilleure partie. Peu importe ce que fait Apple concernant le système de tarification de la série 7, vous pouvez toujours sortir d’un magasin avec une version moins chère que les années précédentes. La raison en est l’augmentation de la taille selon les rumeurs.

Tout est dans la mise à niveau de la taille de l’écran

Apple serait passé de tailles d’écran de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, respectivement. La refonte de l’Apple Watch le rendra possible. Le portable aurait des côtés plats, conformément à la plupart des produits Apple. Cela pourrait permettre à Apple d’augmenter légèrement la taille de l’écran.

Si cela est vrai, les acheteurs qui auraient acheté les modèles 42 mm ou 44 mm dans le passé pourraient être plus enclins à acheter l’Apple Watch Series 7 de 41 mm.

À 41 mm, l’écran de l’Apple Watch 7 serait presque aussi grand que le design Apple Watch de 42 mm qu’Apple utilisait jusqu’à la série 4. Cela signifie que vous n’avez plus à payer plus cher pour un écran plus grand. Vous pouvez opter pour le nouveau modèle Apple Watch le moins cher, sachant qu’il comportera un écran presque aussi grand que le plus grand Apple Watch d’origine. Juste comme ça, vous économiseriez 30 $ sur votre achat de montre de nouvelle génération.

Ce type d’« économies » d’Apple Watch peut ne pas s’appliquer à tout le monde. Mais certains acheteurs qui pensaient que les modèles 38 mm et 40 mm étaient trop petits pourraient peut-être s’en tirer avec la nouvelle version 41 mm.