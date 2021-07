La nouvelle saison de cette émission à succès de Netflix vient de monter en flèche au #1 • .

Nous sommes presque au week-end, ce qui pour beaucoup d’entre nous est le moment idéal pour rattraper son retard sur les frénésie Netflix. Que cela implique d’éliminer les films que nous voulions faire passer en streaming. Ou aborder les derniers épisodes des meilleures émissions Netflix en ce moment.

En parlant de ce dernier, la dernière saison d’une série télévisée CW populaire vient d’être ajoutée à Netflix – c’est la saison 3 de All American. Un drame sportif inspiré de la vie de l’ancien secondeur des Giants de New York Spencer Paysinger, cette série a été créée pour la première fois sur la CW en 2018. Et la nouvelle saison, selon le top 10 de Netflix, a fait de All American actuellement l’émission n ° 1 sur le banderole. Suivi par Love is Blind: After the Altar – un suivi spécial de la série de rencontres avec la réalité Netflix. Et puis, pour compléter les trois premiers, nous avons un autre original de Netflix, Virgin River.

Meilleures émissions Netflix en ce moment (juillet 2021)

La troisième saison de All American comprend 19 épisodes, contre 16 épisodes dans les saisons 1 et 2 (les deux étant également disponibles en streaming sur Netflix). « Des affrontements culturels et des rivalités naissantes », lit-on dans le synopsis officiel de l’émission Netflix, « testez un joueur de football adolescent du sud de Los Angeles lorsqu’il est recruté dans l’équipe du lycée de Beverly Hills ».

La saison 3 de All American a fait ses débuts sur Netflix il y a quelques jours seulement. Néanmoins, c’est rapidement devenu l’une des émissions Netflix les plus regardées en ce moment. Chez Rotten Tomatoes, il a actuellement un score de critiques presque parfait de 96% et un score d’audience de 71%.

All American Season 3 est maintenant sur Netflix – voici où l’histoire s’est arrêtée: pic.twitter.com/VuPhD5jD3N – Netflix (@netflix) 27 juillet 2021

De plus, de nouveaux épisodes de la série arrivent bientôt. La saison 4 de All American sera diffusée cet automne, le 25 octobre, sur The CW.

Compléter le top 10

En attendant, examinons de plus près certaines des autres émissions phares de Netflix en ce moment. Basé, encore une fois, sur le reste de ce qui figure sur la liste des 10 meilleurs streamers.

Manifest est toujours accroché près du sommet, ayant trouvé une seconde vie sur Netflix depuis que NBC l’a débranché. Les fans de la série attendent également toujours de savoir si elle sera ressuscitée par Netflix. On dit que des pourparlers sont en cours maintenant, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Manifest est dans le top 10 de Netflix depuis plusieurs semaines maintenant. En fait, il est actuellement au n°4, suivi de :

#5 : CoComelon

#6 : Éclat

#7: Je n’ai jamais

#8 : Les morts qui marchent

#9 : Sexe/Vie

#dix: Banques extérieures

En ce qui concerne plus All American, nous pouvons essayer de deviner quand le prochain lot d’épisodes arrivera sur Netflix. Si All American Season 4 s’en tient aux schémas précédents, elle devrait tomber sur Netflix un peu plus d’une semaine après la diffusion de la finale de la saison par The CW. Donc, avec la prochaine saison prévue pour octobre, cela donnerait une estimation approximative du moment où Netflix recevra la nouvelle saison en avril ou en mai de l’année prochaine.

