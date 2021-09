La nouvelle saison de cette émission torride de Netflix fait parler tout le monde – .

S’il y a une justice dans le monde, Netflix continuera à nous donner plus d’éducation sexuelle.

La créatrice du spectacle Laurie Nunn est une scénariste et dramaturge britannique fantastique qui a un talent singulier pour l’écriture qui vous emmène sur des montagnes russes d’émotion. Et ne commettez pas l’erreur de venir à son émission Netflix avec des idées préconçues basées sur le titre. C’est l’une des séries les plus significatives sur Netflix en ce moment. Un avec des moments inoubliables touchant à tout, de l’amour à l’amitié et comment être le meilleur de soi. Vous allez rire. Vous pleurerez vos yeux flippants parfois. Et si vous êtes écrivain ? Vous pourriez temporairement remettre en question la profession que vous avez choisie, sachant qu’il existe des artistes comme Nunn dans le monde. Elle et le spectacle sont si bons.

Sex Education Saison 3 – maintenant en streaming sur Netflix

La troisième saison vient de faire ses débuts sur Netflix et continuera sans aucun doute à bénéficier d’une forte audience et d’une réponse critique. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, Sex Education affiche un score de critiques presque parfait de 96%. Du côté de l’audience, ce score est de 94%.

L’éducation sexuelle, explique Netflix dans le matériel de presse de l’émission, « concerne Otis Milburn, un lycéen socialement maladroit qui vit avec sa mère, thérapeute sexuelle, Jean.

“Dans la première saison, Otis et son amie Maeve Wiley ont mis en place une clinique du sexe à l’école pour capitaliser sur son talent intuitif pour les conseils sexuels. Dans la saison deux, en tant qu’épanouissant tardif, Otis doit maîtriser ses pulsions sexuelles nouvellement découvertes afin de progresser avec sa petite amie Ola tout en faisant face à sa relation désormais tendue avec Maeve. Le secondaire Moordale de l’émission se trouve également en proie à une épidémie de chlamydia. Ce qui, bien sûr, sert à souligner la nécessité d’une éducation sexuelle plus abondante et de meilleure qualité à l’école.

La nouvelle saison

“C’est une nouvelle année, Otis a des relations sexuelles occasionnelles, Eric et Adam sont officiels et Jean a un bébé en route”, explique Netflix au moyen d’une description de la saison 3. “Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope essaie de ramener Moordale à un pilier de l’excellence, Aimee découvre le féminisme, Jackson a le béguin et un message vocal perdu se profile toujours.

D’après ce que j’ai vu de la série jusqu’à présent, cela correspond certainement à ce que le personnage de Gillian Anderson, le Dr Jean Milburn, dit à quelqu’un au cours de la nouvelle saison. “Croyez-le ou non”, songe-t-elle, “je ne pense pas que tout se ramène au sexe.”

Il y a beaucoup d’universalité dans cette série. Il nous divertit avec des personnages qui s’emmêlent dans toutes sortes de situations liées au sexe qui sont drôles mais aussi douces. Il y a aussi une nostalgie touchante au cœur de la série. Également des discussions importantes et franches sur des sujets comme les agressions sexuelles. Dans ce sens, les fans parlent toujours de la puissante «scène des bus», comme on l’appelle, de la saison 2.

Voici la ligne de fond. Nunn a créé une émission télévisée drôle, excitante et réconfortante qui mérite d’être appréciée par le plus de gens possible. L’un des rares points négatifs de la série ? À huit épisodes, vous aurez probablement l’impression que tout est fini trop tôt.