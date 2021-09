La nouvelle saison de football, données et analyse en temps réel

2021 a été un été sportif pas comme les autres, et comme les Jeux olympiques nous ont captivés avec des exploits incroyables de force, de vitesse et de précision, il est facile d’oublier que la saison de football au Royaume-Uni est à nouveau à nos portes.

Au fur et à mesure que l’anticipation de la nouvelle saison de Premier League grandit, il est facile d’oublier le rôle que jouent les données dans les préparatifs de chaque équipe. À l’ère du numérique, la victoire ne dépend plus uniquement des performances des joueurs, elle est fortement soutenue par le personnel du club et les entraîneurs qui scrutent de près les données de match et d’entraînement collectées en temps réel.

A propos de l’auteur

James Petter, vice-président international, Pure Storage.

Des clubs de Premier League aux ligues inférieures, une stratégie de données est devenue aussi importante que le dépistage, les transferts ou le régime alimentaire des joueurs. Pourquoi? On estime que 16 joueurs avec six balles peuvent générer environ 13 millions de points de données en seulement 10 minutes – fournissant des informations cruciales sur tout, des taux de course des joueurs aux touches de balle et aux passes. Et, cela vient juste du terrain d’entraînement.

Reflétant les prévisions d’IDC sur la croissance effrénée des données non structurées d’ici 2025, le football regorge désormais de différents flux de données qui doivent être gérés efficacement par les clubs s’ils veulent offrir des performances optimales sur le terrain semaine après semaine et prendre de l’avance sur le concurrence.

Le nouveau 12ème homme

À mesure que la valeur des informations distillées à partir des données augmente, nous assistons à une évolution du football. Du point de vue des fans, nous sommes maintenant plus proches que jamais de nos clubs et joueurs préférés, avec un accès instantané aux statistiques telles que les cartes thermiques des joueurs et les objectifs attendus d’entreprises comme Opta ou Squawka. Au niveau des clubs, nous assistons à une émulation des entreprises technologiques modernes : celles qui dépassent leurs pairs ont un état d’esprit numérique et investissent dans une infrastructure informatique robuste pour gérer les données non structurées afin de fournir des informations cohérentes sur les données pour les changements en temps réel pendant les matchs.

Le parcours d’un nouveau venu en Premier League démontre la valeur d’agir comme une entreprise technologique. Au cours de la dernière décennie, Brentford FC a remanié son approche des données avec beaucoup de succès. Reconnaissant l’impact que l’analyse des données en temps réel peut avoir, le club a surveillé efficacement comment et quand ses joueurs passent le ballon ou tirent au but, ainsi que la structure défensive de l’équipe et le positionnement hors du ballon. En conséquence, soutenu par ces données intelligentes, le club a trouvé un nouvel avantage concurrentiel – passant rapidement de League One au sommet.

Cependant, cette évolution de l’état d’esprit d’une équipe sportive traditionnelle à celle d’une entreprise technologique de facto n’est pas facile. Beaucoup essaieront d’imiter le succès de leur approche mais très peu y parviendront, du moins pas cette saison, à moins qu’ils ne comprennent vraiment les défis auxquels ils sont confrontés avec leur parc informatique.

Surmonter l’héritage indésirable

Avec l’ancienne infrastructure informatique, la plupart des clubs sont aujourd’hui confrontés à des performances lentes et imprévisibles dans les requêtes de recherche, ce qui empêche un accès rapide aux points de données, ce qui pourrait entraîner la perte d’informations cruciales. De plus, l’art de la surveillance des joueurs produit des données cloisonnées et segmentées qui peuvent créer des inefficacités et des lacunes dans les pipelines de données, conduisant à des résultats inexacts ou moins efficaces. Ces architectures héritées et ces structures opérationnelles complexes peuvent bloquer les améliorations des performances alors que les équipes se battent pour glaner des informations utiles à partir de leurs plateformes d’analyse débordées.

Nous savons tous à quel point il est frustrant d’attendre qu’un site Web se charge sur un Wi-Fi lent. Cela brise la concentration et pour ceux qui exercent une profession aussi exigeante que le sport d’élite, chaque moment compte. À aucun moment, les clubs ne peuvent laisser leur technologie être un goulot d’étranglement.

Pour tirer pleinement parti des données à leur disposition, les équipes et leurs data scientists se tournent vers des solutions d’infrastructure modernes telles qu’une plateforme de stockage Unified Fast File and Object (UFFO). Le stockage UFFO évolue en tandem avec l’énorme volume de données produites par les capteurs et les technologies des clubs, consolidant les données des fichiers et des objets en un seul endroit pour éliminer les silos et fournir des données cohérentes et fiables en temps réel. Cela, à son tour, permet au personnel d’obtenir rapidement de la valeur et des informations qui éclairent mieux la stratégie et les tactiques.

Atteindre le prochain niveau

Pour les équipes qui cherchent à démarrer leur parcours de transformation numérique au début de la nouvelle saison, il est important de noter que s’attaquer au volume de données désagrégées produites par le jeu moderne n’est pas un défi insurmontable.

En fait, ils pourraient être rassurés par la transformation commerciale du Southampton FC. En travaillant avec Pure, le club atteint des objectifs dans l’ensemble de ses opérations sportives et commerciales. Auparavant, ses systèmes existants manquaient d’espace de stockage et les exigences gourmandes en données nécessitaient une nouvelle approche. Désormais, le club s’appuie sur Pure pour rassembler les données de tous les aspects du club pour des performances optimales sur et en dehors du terrain.

Grâce à la refonte de l’infrastructure existante, entre autres améliorations, les performances moyennes de leurs applications ont augmenté de 37 %. Dans la pratique, cela soutient la vision du club d’être capable d’analyser, de mesurer et d’optimiser chaque aspect de ses opérations, de la découverte des derniers espoirs chauds de ses équipes de jeunes à l’aide aux joueurs seniors à se remettre plus rapidement d’une blessure. Le club y voit un moyen de se différencier des autres clubs de la ligue.

Les données comme meneur de jeu du succès

Au début de la nouvelle saison, les clubs doivent mettre en place une stratégie de données moderne et robuste s’ils souhaitent maximiser leurs chances de succès. Pour ceux de la Premier League et au-delà, le Brentford FC et le Southampton FC fournissent d’excellents exemples de pourquoi avoir les moyens de gérer efficacement différents flux de données, de réduire les silos et de fournir une analyse cohérente en temps réel qui peut transformer les tactiques et conduire à des performances optimales.