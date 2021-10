La nouvelle saison de ‘Pasión de Gavilanes’ arrive

Telemundo Le casting de Pasión de Gavilanes II

Après près de deux décennies, la distribution originale du drame romantique à succès, « Pasión de Gavilanes », rejoint le nouvel épisode de cette histoire qui sera diffusée l’année prochaine sur Telemundo. La chaîne a confirmé aujourd’hui le début de la production de « Pasión de Gavilanes II » avec le retour attendu des stars de la première saison Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss et Paola Rey. Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González et Tatiana Jauregui rejoindront également. La série emblématique qui relate la vie passionnée mais tumultueuse des familles Reyes et Elizondo, reprend son récit 20 ans après sa dernière diffusion.

Bien que cette annonce ait été faite il y a quelques mois, c’est maintenant dans la confirmation qu’on savait qu’une grande partie du casting original fera partie de cette nouvelle saison du drame emblématique.

Un casting luxueux

Cette nouvelle saison est rejointe par les acteurs Bernardo Flores, Sebastián Osorio et Juan Manuel Restrepo, en tant que fils charismatiques de Juan Reyes (Cimarro) et Norma Elizondo (García), et représentant la nouvelle génération de « faucons » qui laisseront leur propre empreinte sur la ville légendaire de San Marcos. Le casting stellaire est complété par un groupe diversifié et talentueux composé de Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedega, Sebastián Valeria Caicedo, Katherine Porto et lvaro García.

Il est frappant que l’acteur d’origine argentine, Michel Brown, n’apparaisse pas dans la vidéo des retrouvailles, ce qui indique qu’il ne ferait pas partie de la deuxième saison de « Pasión de Gavilanes ».

Bande-annonce de la Telenovela Pasión de Gavilanes La telenovela Pasión de Gavilanes a battu des records d’audience dans notre pays. Vous avez maintenant tous les chapitres complets sur tustelenovelasonline.com2015-05-12T15: 11: 01Z

De quoi parle la « Pasión de Gavilanes » ?

Pasión de Gavilanes, una de las series más populares de Telemundo, cuenta la inolvidable historia de Juan, Oscar y Franco Reyes, tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de hacienda para infiltrarse en la vida de la familia Elizondo y poder vengar la muerte de sa soeur.

Cependant, la rancune s’est dissipée au fil du temps alors qu’il tombait amoureux des sœurs Elizondo, mettant à l’épreuve son plan de vengeance et ses liens familiaux. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, les faucons seront obligés de faire face à de nouveaux défis qui menacent leur famille. Un crime tragique impliquant la mort d’un enseignant secoue la famille alors que des preuves indiquent que les enfants de l’un des couples sont de possibles coupables, déclenchant une série d’événements déchirants qui, une fois de plus, mettront leur amour et leur loyauté à l’épreuve.

Comment profiter de la première saison de « Pasión de Gavilanes » ?

En prélude à la deuxième saison tant attendue de Pasión de Gavilanes qui arrivera l’année prochaine 2022, les téléspectateurs peuvent revivre l’histoire emblématique des frères Reyes du lundi au vendredi à 13h/12c, sur Telemundo.

Ce que l’on sait de la deuxième saison de ‘Pasión de Gavilanes’

Tourné entièrement en Colombie, Pasión de Gavilanes II est une production originale de Telemundo écrite par Julio Jiménez González et Iván Martínez Lozano, et réalisée par Rodrigo Triana, Sergio Osorio et Camilo Vega, avec Marcos Santana, Karen Barroeta et Harold Sánchez, de Telemundo, et Clara María Ochoa et Ana Piñeres, de CMO, en tant que productrices exécutives. La première saison de Pasión de Gavilanes a été créée en 2003, devenant l’une des séries les plus réussies de la chaîne, avec une distribution sur plus de 120 marchés internationaux.

Dans le cadre de la révélation de ce nouveau projet, Telemundo a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir le casting original arriver à la recherche de leurs scripts et se fondre dans une étreinte émotionnelle. Vérifiez le ici!

