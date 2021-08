La «nouvelle saveur de cerise» de Netflix obtient-elle une saison 2?

Amateurs d’horreur, réjouissez-vous ! Une toute nouvelle série vient de faire ses débuts sur Netflix aujourd’hui à temps pour votre vendredi 13, intitulée Brand New Cherry Flavor. Si vous aimez la magie noire et les thrillers de vengeance, ce mauvais garçon est fait pour vous.

Basée sur le livre du même nom de Todd Grishom en 1996, l’émission télévisée est une série limitée de huit épisodes qui suit la cinéaste en herbe Lisa Nova (Rosa Salazar) à Los Angeles au début des années 90. Quand Lisa rencontre un producteur qui la bousille, elle est prête à faire. lui. faire mal. Ainsi, elle fait appel à une sorcière nommée Boro, interprétée par Catherine Keener (toujours secouée par sa scène de tasse de thé dans Get Out), pour jeter un sort à Lou Burke (Eric Lange) et à sa famille.

Nouvelle saveur de cerise

Schaffner Press, Inc. amazon.com

Avant de vous lancer et de vous gaver de toute nouvelle saveur de cerise en une nuit, savourez-la … et n’allez pas vous marier avec la probabilité d’une saison deux. Le spectacle est une série limitée, et celles-ci n’ont généralement pas de scénario continu.

“Nous l’avons planifié comme une histoire contenue”, a déclaré le co-créateur de l’émission Nick Antosca à . dans une interview avec sa co-créatrice Lenore Zion. “Ne jamais dire jamais si toutes les étoiles s’alignent, mais nous avons senti que nous voulions faire ce voyage avec ce personnage. Nous avons donc pris des éléments de ce que Todd a créé pour raconter une histoire contenue.”

C’était l’objectif de Nick et Lenore de garder la série à une saison, selon iHorror.com, ce qui signifie que si vous demandez “Y aura-t-il une toute nouvelle saison de saveur de cerise 2 ??” la réponse est presque certainement un non ferme.

“Nous avons en quelque sorte mélangé et égalé”, a déclaré Nick. «Nous avons pris les choses que Todd a créées. Nous en avons utilisé une partie. Nous lui avons envoyé les scripts au fur et à mesure que nous travaillions. Il a été impliqué dans le processus de création. Ensuite, nous y avons apporté quelques-uns de nos propres trucs. Je veux dire comme si les chatons n’étaient pas dans le livre. C’était l’idée de Lenore. Nous en sommes juste tombés amoureux. Vous pouvez le prendre comme une métaphore si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de ces trucs qui viennent de nos propres cauchemars. »

Tout est juste en amour et à la télévision, alors ne perdez pas tout espoir pour l’instant. Si la série devait un jour se poursuivre dans une deuxième saison, elle ne suivrait probablement pas le même scénario (pensez aux saisons 1 et 2 de Bridgerton) car tant de libertés créatives ont été prises. Restez à l’écoute ici cependant! Si jamais la nouvelle de la saison 2 de Brand New Cherry Flavor est lancée, nous vous le ferons savoir dès que possible.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io