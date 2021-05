La nouvelle section de sécurité de Google Play montrera comment les applications Android utilisent vos données

Le Google Play Store dispose désormais d’une section de sécurité qui montre comment les applications utilisent vos données.Vous saurez si une application crypte les données et respecte autrement votre confidentialité et votre sécurité.Toutes les nouvelles applications devront inclure ces informations d’ici le deuxième trimestre 2022.

Google fera bientôt de la confidentialité un argument de vente bien plus important pour les applications Android. Il ajoute une section de sécurité aux listes du Google Play Store qui illustre à quel point une application donnée utilise et protège vos données.

La mise à niveau de la confidentialité décrira non seulement la manière dont les applications Android utilisent et partagent les données (y compris les types de contenu tels que les contacts et les photos), mais décrit les contrôles et la protection de ces données. Vous saurez si vous avez le choix de partager des données ou si vous pouvez supprimer ces données si vous prévoyez de désinstaller l’application. Vous saurez si les applications utilisent des pratiques de sécurité telles que le cryptage, si leurs propres sections de sécurité ont été vérifiées indépendamment et si elles respectent la politique de Google pour les familles adaptées aux enfants.

En rapport: Fonctionnalités d’Android 12 (y compris la confidentialité)

Vous devrez attendre le troisième trimestre de 2021 pour voir la politique, et les développeurs peuvent commencer à déclarer les informations au troisième trimestre. Vous ne verrez pas Google Play afficher la section pour les applications avant le premier trimestre de 2022. Cependant, chaque nouvelle application Android (et les versions mises à jour des applications existantes) devra déclarer ces informations d’ici le deuxième trimestre de 2022 – les développeurs auront pas d’autre choix que de décrire leurs mesures de confidentialité et de sécurité.

Les créateurs qui dénaturent l’utilisation des données de leur application Android seront invités à y remédier ou à faire face à une «application de la politique», telle que le blocage des mises à jour.

Google n’exigera pas que les développeurs mettent en place des fonctionnalités qui ne faisaient pas déjà partie de la politique du Play Store. Cela pourrait cependant les pousser à renforcer les protections de confidentialité et de sécurité de leurs applications Android. Cela pourrait également réduire les chances de télécharger des applications qui jouent rapidement et librement avec vos données, telles que celles qui les vendent à des tiers ou les laissent exposées.