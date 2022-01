La nouvelle Security Video Doorbell Dual d’Eufy surveille les colis

TL;DR

L’Eufy Security Video Doorbell Dual utilise deux caméras pour surveiller à la fois les visiteurs et les colis. Il arrive en février pour 350 $ et prendra en charge Alexa et Google Assistant. En mars, Eufy lance deux Security Garage Control Cams pour faire fonctionner et surveiller les portes de garage.

La marque de maison intelligente d’Anker, Eufy, a dévoilé une collection de nouvelles caméras de sécurité au CES 2022. La collection est dirigée par la sonnette vidéo Eufy Security Video Doorbell Dual alimentée par batterie, qui tente de résoudre le problème de la surveillance étroite des personnes et des colis.

Comme son nom l’indique, le Dual possède en fait deux caméras. L’un est un primaire 2K orienté vers l’avant pour les visiteurs et l’autre est un secondaire 1080p orienté vers le bas. Le primaire a un champ de vision de 160 degrés, tandis que le dernier couvre 120 degrés. Le plus petit FoV devrait encore être suffisant si vous voulez vérifier que les courses ont été livrées.

Comme la Nest Doorbell, la Dual peut distinguer les personnes et les colis, et même identifier les amis et la famille. Il peut également détecter un mouvement général, comme prévu. L’un des avantages du nouveau coin de la sonnette Eufy est que, même s’il nécessite un hub groupé – le Eufy HomeBase 2 – il ne nécessite pas d’abonnement. Ce hub offre 16 Go de stockage pour jusqu’à 90 jours d’enregistrement local. Eufy propose également des abonnements cloud payants, si vous en voulez un.

Un autre avantage par rapport à la Nest Doorbell est la prise en charge d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Le produit Nest, évidemment, ne prend en charge que Google.

La nouvelle sonnette Eufy est expédiée le 8 février pour 350 $.

La caméra de contrôle de garage Eufy Security et la caméra Plus

Les nouveaux accessoires de garage d’Eufy sont conçus à la fois pour contrôler votre porte de garage et pour surveiller le garage lui-même. La Security Garage Control Cam de base utilise une caméra 1080p et peut actionner une seule porte, associée à des capteurs pour surveiller l’état de cette porte. La Garage Control Cam Plus passe simplement à une caméra 2K et actionne deux portes.

Les deux modèles peuvent faire la distinction entre les personnes, les véhicules et d’autres mouvements à l’aide du traitement intégré de l’IA. En fait, la paire est sans hub et peut enregistrer localement avec des cartes SD jusqu’à 32 Go. L’enregistrement pré-roll de quatre secondes signifie que vous ne devriez manquer aucun moment critique.

La Garage Control Cam et la Cam Plus devraient être lancées en mars, au prix de 99 $ et 129 $ respectivement.

