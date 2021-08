La nouvelle séquence Metroid Dread montre des liens vers le retour de Samus

Image : Nintendo

Mettre à jour: Le compte Twitter japonais de Nintendo a republié la vidéo et, comme nous l’avons spéculé, elle est liée à un article détaillant les entrées passées de la série sur le 35e anniversaire de la série – en particulier, « Metroid Dread Report Vol. 4′, une série en ligne d’articles pour développeurs que la société a publiés avant la sortie du nouveau jeu.

今回の「メトロイド ドレッド レポート」では、サムスを襲う絶望を「恐怖の片鱗」映像として掲載しています。#MetroidDread pic.twitter.com/gDdcPqaN0V— (@Nintendo) 6 août 2021

Histoire originale : Le compte Twitter japonais de Nintendo a brièvement mis en ligne un clip inédit du prochain Metroid Dread qui montrait des éléments recréés de la fin de Metroid: Samus Returns.

Le clip, maintenant supprimé, présentait des scènes recréées de la fin du jeu précédent du développeur MercurySteam dans la série, le remake 3DS 2017 de la Game Boy’s Metroid II: Return of Samus.

Il a peut-être été rapidement supprimé, mais Internet n’oublie jamais ! @itsa_me_gameboy sur Twitter a archivé le clip – regardez-le ci-dessous si vous êtes d’accord avec les spoilers potentiels :

Ils l’ont supprimé, mais je l’ai gardé pour vous tous ! pic.twitter.com/oItAf3gt1x— La casquette Minish de Graham (@itsa_me_gameboy) 6 août 2021

Quelqu’un a également trouvé la même séquence sur le compte YouTube japonais de Nintendo défini sur non répertorié (à une qualité bien supérieure, évidemment). [UPDATE: as per the note at the top of the page, the video is part of the Metroid Dread Report Vol. 4] Encore une fois, alerte de spoiler mineur si vous êtes sur une panne d’information Metroid Dread:

On ne sait pas exactement comment cela pourrait jouer dans le récit de Metroid Dread pour le moment. Le titre anglais Google Translate de la vidéo ci-dessus est “Metroid Dread – A Scale of Fear Part 1” et Nintendo a déclaré que le jeu récapitulerait l’histoire jusqu’à présent des quatre entrées principales de la série, il est donc probable que ce clip fait simplement partie d’un montage d’ouverture que quelqu’un a envoyé en direct un peu plus tôt (c’est aujourd’hui le 35e anniversaire de la franchise, après tout).

En effet, un tweet récent du même compte officiel Nintendo renvoie à un article explorant l’histoire de la franchise Metroid qui met les nouveaux joueurs au courant, il est donc très probable qu’il soit lié au « récapitulatif » du jeu du récit des entrées précédentes alors que les équipes de promotion de la société se préparent pour la sortie du jeu le 8 octobre.

Que pensez-vous après avoir regardé les nouvelles images? Excité de voir les liens vers le retour de Samus ? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

