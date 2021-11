La nouvelle série d’action de science-fiction démente de Netflix suscite une sérieuse controverse

Pour autant que cette adaptation en direct d’un anime bien-aimé était anticipée par les fans, Cowboy Bebop ressemble davantage à Cowboy womp-womp pour Netflix. Sur la base des premières réactions des fans, c’est-à-dire ainsi que de critiques telles que celle de notre publication sœur Variety qui déplore que la série ne soit que le dernier exemple de « Netflix ballonnement ».

En effet, les premiers scores de Rotten Tomatoes sont assez pourris. Une note de 50 % en ce moment de la part des critiques et une note globale similaire de 53 % jusqu’à présent pour le public. « S’il vous plaît, ne regardez pas Cowboy Bebop de Netflix », a plaidé un utilisateur de Twitter. Un autre a remarqué : « C’est maintenant en quelque sorte pire que la qualité CW. » Les gens réagissent-ils de manière excessive ? Est-ce vraiment un autre exemple d’un service de streaming trop pléthorique qui privilégie la quantité à la qualité ?

L’une des sorties Netflix les plus attendues

La question la plus pressante : qu’est-ce qui s’est passé ici ? Voici le résumé de la série de Netflix : « Basé sur le phénomène mondial de Sunrise Inc., Cowboy Bebop est l’histoire d’inspiration jazz et de genre d’une équipe hétéroclite de chasseurs de primes en fuite de leur passé, comme ils traquent les criminels les plus dangereux du système solaire. Ils sauveront même le monde… pour le juste prix.

Dans une interview avec Netflix, Cho a reconnu que faire cela était « effrayant comme l’enfer ». Les acteurs et l’équipe étaient nerveux à l’idée de gâcher, car le monde et les personnages ont déjà tellement de fans.

Cependant, il a l’impression que « visuellement, c’est une adaptation très fidèle ». Et ce qui a scellé l’accord pour que Cho participe à la série, c’est d’apprendre que le compositeur d’anime original Yoko Kanno était attaché à cette adaptation. Jusqu’ici tout va bien.

Au cas où vous ne l’auriez pas encore vu, nous avons intégré la bande-annonce de la nouvelle série ici même dans cet article. Pour vous donner une bonne idée de la sensation de l’esthétique, du ton et du son du spectacle. Tout cela, du moins en termes d’emballage de la série, semble assez fidèle au matériel source.

L’argument de Variety est essentiellement que la toile vierge de Netflix – le fait qu’il n’y ait presque pas de limites à ce qu’une émission peut faire ou être – n’est pas nécessairement la formule du succès créatif à laquelle cela pourrait ressembler. Aucune publicité et aucune contrainte de temps ne signifient que certains fans se sentent comme si Cowboy Bebop serpente et est un peu trop long. Alors qu’une fin plus serrée et plus de contrôle sur l’énergie chaotique de la série auraient pu mieux la servir. Mais pour l’instant ? Je réserve mon jugement et j’ai toujours l’intention de regarder la série moi-même. Indépendamment de ce qui semble être une critique presque universelle.

Le dernier mot

Tout cela pour dire : je ne sais pas encore ce que je pense de la série, ni ce que vous en pensez. En fin de compte, cependant, cette critique de The Daily Beast fait un bon travail pour résumer où il semble que de nombreux fans se trouvent en ce qui concerne cette nouvelle version de Netflix. « Malheureusement, le seul lien de l’émission (avec le matériau source) est esthétique. Cela ressemble au monde et même parfois – lorsque l’énergie est élevée, que des balles volent ou que de nouveaux personnages sont introduits – cela peut aussi être ressenti.

« Mais dans l’ensemble, le nouveau Cowboy Bebop est tellement inefficace et malavisé, l’idée qu’il pourrait partager le même ADN que son original est ridicule. En ce qui concerne les enjeux, l’original est simplement dans une autre catégorie de poids.

