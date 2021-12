La nouvelle série de science-fiction coréenne de Netflix épate tout le monde

Plus tôt cette année, une série originale sud-coréenne sur Netflix a pris d’assaut le monde. Squid Game n’est pas seulement l’un des plus grands succès internationaux de ces dernières années ; c’est aussi l’émission originale la plus populaire de l’histoire de Netflix. Au cours de ses 28 premiers jours sur le service de streaming, les abonnés de Netflix ont passé plus de 1,6 milliard d’heures à regarder Squid Game. En tant que tel, il n’est pas surprenant que le public soit déjà à la recherche du prochain grand phénomène en langues étrangères sur Netflix. Eh bien, il est peut-être déjà arrivé sous la forme d’une autre série sud-coréenne appelée The Silent Sea.

La mer silencieuse est maintenant en streaming sur Netflix

Ce n’est pas juste pour The Silent Sea, mais il est difficile de ne pas le comparer à Squid Game. Le principe est différent, car une équipe d’astronautes voyage dans l’espace pour récupérer un échantillon important d’une base lunaire. Mais c’est encore un autre thriller à couper le souffle, il arrive sur Netflix des mois après le début de Squid Game, et deux des stars de la série ont également figuré en bonne place dans Squid Game.

Netflix a commandé pour la première fois The Silent Sea fin 2019. Il est basé sur un court métrage du même nom de 2014, et le réalisateur de ce court métrage, Choi Hang-yong, est revenu pour diriger la série. Fin 2020, Netflix a confirmé le casting de Bae Doona, Gong Yoo et Lee Joon. Gong Yoo est apparu en tant que vendeur qui a joué au jeu de retournement de papier ddakji avec Gi-hun dans le premier épisode de Squid Game. Heo Sung-tae, qui a joué le méchant gangster Jang Deok-su dans Squid Game, apparaît également dans The Silent Sea.

Voici le synopsis officiel de The Silent Sea de Netflix, ainsi que la bande-annonce de l’émission :

Situé dans une future Terre qui a subi la désertification, The Silent Sea est l’histoire des membres d’une équipe spéciale envoyée pour récupérer un mystérieux échantillon d’un centre de recherche abandonné sur la lune.

Réaction et autres émissions à regarder

Malheureusement, les critiques pour The Silent Sea ne sont pas vraiment élogieuses. Voici ce que Dais Johnston a dit dans sa critique de l’émission pour Inverse peu de temps après ses débuts la semaine dernière :

Ce qui rend The Silent Sea différent de Squid Game, c’est qu’il essaie d’être d’innombrables autres histoires et n’a pas la vision et la portée étroites de cette dernière. Squid Game concernait le jeu et pas grand-chose d’autre. La mer silencieuse concerne trop de choses et aucune n’est autorisée à se développer pleinement.

Cela ne veut pas dire que l’émission ne vaut pas la peine d’être regardée, mais vous voudrez peut-être tempérer vos attentes si vous pensez que The Silent Sea peut surpasser Squid Game.

La bonne nouvelle est qu’il existe des dizaines d’émissions coréennes passionnantes que vous pouvez regarder sur Netflix. Plus tôt ce mois-ci, nous avons partagé une liste de certains de nos drames coréens préférés. La liste comprenait les goûts sur Squid Game, Hellbound et My Name. Que The Silent Sea flotte ou non sur votre bateau, tous ces spectacles valent la peine d’être ajoutés à votre file d’attente. Et bien d’autres sont en route dans les années à venir.