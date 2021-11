La nouvelle série de science-fiction de Netflix divise les fans comme un fou

Le jour est arrivé pour les fans de Netflix et les fans d’anime avec l’arrivée de l’adaptation de la plateforme de streaming de Cowboy Bebop. L’anime classique a été traduit en une série d’action en direct sur Netflix, mais la réception n’est pas que rose.

Au lieu de cela, il semblerait que la série laisse certains fans froids et ennuyés, tandis que d’autres ressentent le côté opposé du négatif avec de la colère face à la tentative. John Cho incarne Spike Spiegel, le « cowboy » chasseur de primes qui fait équipe avec Jet Black sur le Bebop. Au cours de la série, ils ramassent Faye Valentine et Radical Edward, ainsi qu’un corgi plus important qu’il n’y paraît.

Prenez votre équipage. Essayez de ne pas vous entretuer. #CowboyBebop est maintenant en streaming. pic.twitter.com/IR5MgDMzT8 – Cowboy Bebop (@bebopnetflix) 19 novembre 2021

Bien qu’il y ait eu beaucoup de buzz sur la série et les adaptations passées de séries animées fraîches dans l’esprit des fans, les résultats sont apparemment plutôt tièdes. La série ne reçoit pas de critiques horribles, mais elle n’éblouit personne. Cela ne se prête pas non plus au succès, la série originale apparaissant simultanément sur le streamer. Ce pourrait être un coup d’envoi injuste.

Mais comme le note ., une partie de la réponse a identifié l’adaptation comme un excellent exemple de « ballonnement Netflix » qui semble « pire que la qualité CW ». C’est également l’une des rares entrées sur Rotten Tomatoes qui a des critiques et des fans d’accord avec des scores de 50% et 53%, respectivement. Le point de vente cite finalement la critique de The Daily Beast sur l’offre Netflix.

« Malheureusement, le seul lien de la série (avec le matériau source) est esthétique. Cela ressemble au monde et même parfois – lorsque l’énergie est élevée, que des balles volent ou que de nouveaux personnages sont introduits – cela peut aussi en être ressenti », a déclaré la critique. lit. « Mais dans l’ensemble, le nouveau Cowboy Bebop est tellement inefficace et malavisé, l’idée qu’il pourrait partager le même ADN que son original est ridicule. En ce qui concerne les enjeux, l’original est simplement dans une autre catégorie de poids. «

Espérons que lorsque Netflix décidera d’adapter une autre série animée qu’ils diffusent déjà, ce ne sera pas quelque chose d’aussi haut en termes de qualité. Neon Genesis est assis juste là, espérant juste qu’ils l’essayeront.