La nouvelle série de thrillers de Peacock, Dr Death, reçoit une bande-annonce ⋆ .

]]>]]>

Peacock a publié une bande-annonce pour la série limitée de thrillers Dr. Death. Basée sur le podcast à succès de Wondery du même nom, la série suit le Dr Christopher Duntsch (Joshua Jackson), un neurochirurgien soupçonné de deux médecins (Alec Baldwin et Christian Slater) et d’un procureur de Dallas (AnnaSophia Robb) lorsque le les patients qui entrent dans sa salle d’opération pour des chirurgies de routine de la colonne vertébrale sont mutilés ou morts; regardez-le ici…

Basé sur le podcast à succès de Wondery, DR. DEATH est inspiré par la terrible histoire vraie du Dr Christopher Duntsch (Joshua Jackson), une étoile montante de la communauté médicale de Dallas. Jeune, charismatique et apparemment brillant, le Dr Duntsch construisait un cabinet de neurochirurgie florissant lorsque tout a soudainement changé. Les patients sont entrés dans sa salle d’opération pour des chirurgies de la colonne vertébrale complexes mais de routine et sont restés mutilés ou morts de façon permanente. Alors que les victimes s’entassaient, deux collègues médecins, le neurochirurgien Robert Henderson (Alec Baldwin) et le chirurgien vasculaire Randall Kirby (Christian Slater), ainsi que la procureure de Dallas Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), ont décidé de l’arrêter. DR. DEATH explore l’esprit tordu du Dr Duntsch et les échecs du système conçu pour protéger les plus démunis d’entre nous.

]]>]]>

Lien source