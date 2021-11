La nouvelle série d’horreur coréenne de Netflix Hellbound semble terrifiante

Je me suis trop habituée à une certaine légèreté dans les dramas coréens que je regarde sur Netflix. Des émissions comme Crash Landing on You, Start-Up et même des titres comme Vincenzo dans une certaine mesure. Au fur et à mesure que la popularité mondiale du genre s’est élargie, la disponibilité de toutes sortes de ces séries a également augmenté. La dominance des cotes d’écoute de Squid Game en est un parfait exemple, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous. Et vendredi, Netflix lance une toute nouvelle série dramatique K qui semble complètement dépourvue de douceur et de lumière. Vous pouvez le dire dès le titre : Hellbound.

Cette série de 6 épisodes continue d’étoffer une liste déjà impressionnante et croissante de contenu coréen disponible sur le streamer. Ajout d’un nouveau titre sombre et horrible au contenu déjà disponible dans ce genre qui touche à tout, des séries d’action aux films, en passant par les fantasmes historiques, les comédies romantiques et bien plus encore.

Drame infernal

La nouvelle série dramatique coréenne Netflix « Hellbound » fait ses débuts sur le streamer le vendredi 18 novembre. Source de l’image: Netflix

L’homme, cependant – Hellbound ressemble à un particulièrement sombre. Une critique l’appelle déjà encore plus effrayant que Train to Busan. « D’incroyables manifestations de l’enfer ont lieu au milieu de Séoul devant la foule », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Des êtres mystérieux condamnent les individus à être liés par l’enfer, et des êtres d’un autre monde apparaissent exactement à l’heure spécifiée pour tuer les condamnés dans un incendie brutal.

« S’élevant au-dessus du chaos total résultant de ces événements surnaturels inexplicables se trouve la voix autoritaire de Jung Jinsu, le chef d’une organisation religieuse montante, The New Truth. » Quelle est la motivation de Jung Jinsu ? Il prétend que seuls les pécheurs sont marqués pour la condamnation. Et que ces événements qui se déroulent dans les rues de Séoul représentent la volonté divine. Tout cela fait partie d’un plan, en d’autres termes, pour rendre l’humanité juste.

« The Arrowhead » est le nom du groupe d’adeptes de Jinsu. Ils prennent en main le châtiment des pécheurs, transformant le monde en une sorte d’enfer vivant. Cela nous amène à un avocat nommé Min Hyejin. C’est une avocate qui se bat contre Jung. Et elle fait équipe avec des forces protégeant les infernaux pour « rendre le monde au royaume des humains ».

Serait-ce un successeur de Squid Game ?

Squid Game, vous vous en souviendrez, a dominé le streaming Netflix dans le monde dès sa sortie. Même si, comme Hellbound, c’était parfois exceptionnellement sombre et violent.

En effet, des émissions comme celles-ci avec un peu d’avantage et un courant sous-jacent plus sombre semblent être ce qui résonne le plus avec le plus large éventail d’audiences en streaming en ce moment. Pensez, Game of Thrones ou même quelque chose comme Stranger Things sur Netflix. Squid Game a connu des moments de violence choquante, mais les téléspectateurs ne pouvaient pas en avoir assez.

C’est également un bon signe : le matériel source ici – le populaire webtoon The Hellbound – a attiré l’attention et les éloges. Les lecteurs, selon Netflix, l’ont décrit comme « au-delà de mon imagination! » et parmi « les plus choquants de l’histoire des webtoons ».

« Futabasha, un éditeur de webtoons japonais renommé, a immédiatement reconnu son potentiel et a acheté les droits de publication japonais », poursuit le matériel de presse de Netflix. « Dark Horse Comics, l’éditeur américain de Hellboy et d’œuvres sous licence telles que Star Wars et Avatar, a été distribué dans le monde entier en anglais. Alimentées par un tel intérêt, les maisons d’édition de France, de Taïwan et du Brésil ont emboîté le pas. Nous verrons si ce public mondial se connecte à l’adaptation de Netflix.

Le nouveau drame coréen Netflix « Hellbound » est construit autour d’événements surnaturels et est basé sur un webtoon. Source de l’image : Jung Jaegu/Netflix