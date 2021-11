La nouvelle série d’horreur de Netflix obtient une note parfaite pour les tomates pourries

La dernière série d’horreur de Netflix, Hellbound, a réalisé un grand exploit, marquant une note parfaite rare sur Rotten Tomatoes. L’émission a une note de 100% sur le site d’agrégation de critiques, indiquant que les critiques y ont massivement répondu positivement, comme l’a rapporté ComicBook.com. Il rejoint des émissions comme Bates Motel, Breaking Bad et Penny Dreadful, qui ont toutes des saisons certifiées fraîches avec des scores parfaits de 100 %. « Convoqué par l’imagination diabolique du scénariste-réalisateur Yeon Sang-ho, Hellbound tire parti de son concept terrifiant pour explorer de manière réfléchie la faillibilité humaine, lit-on dans le RT Critics Consensus.

Hellbound, comme la série à succès Netflix Squid Game, est une série produite en Corée du Sud. Selon un synopsis de Hellbound, la série se déroule dans un univers alternatif, « dans lequel des créatures surnaturelles de l’enfer se matérialisent soudainement pour entraîner les humains en enfer. Liée à une approche métaphysique, elle expose la dualité de ne pas permettre à votre lumière de sortir et seulement ralentir votre obscurité pour s’exposer. » Les premiers épisodes suivent « Jin Kyeong-hoon (Yang Ik-june), un détective enquêtant sur les événements, et Jeong Jin-soo (Yoo Ah-in), le président de la Nouvelle Vérité ». Les derniers épisodes « ont lieu 5 ans plus tard » et se concentrent sur Bae Young-jae (Park Jeong-min), « un PD qui doit lutter contre le fait que son nouveau-né est destiné à l’enfer ».

Dans une critique de la série, l’écrivain de The Age, Kylie Northover, a déclaré: « Le rythme de Hellbound peut sembler lent au début, mais le récit évolue progressivement vers un mélange convaincant de procédures policières, d’horreur violente et de commentaires astucieux sur les idées de défauts humains, de mortalité, de péché , la justice et l’influence des médias. » Austin Burke de Flick Fan Nation a ajouté: « Cette série s’avère être beaucoup plus profonde que prévu, car les questions philosophiques deviennent tout aussi intéressantes que la violence horrible. Bien que l’équilibre ne soit peut-être pas parfait, il y a beaucoup de choses qui garderont les téléspectateurs bloqués dès le début pour finir. »

David Opie, de Digital Spy, a expliqué : » Yeon Sang-ho de Train To Busan a conçu une procédure policière étrange et tordue qui utilise des idées surnaturelles pour explorer des concepts bien plus grandioses autour de la mort et du péché. » Zosha Millman de Polygon fait l’éloge de la série en écrivant: « Il peut (et il y aura probablement) plus de mystère dans cette histoire dans les saisons à venir, et je les dévorerai avec toute l’intensité d’un singe fumant surnaturel. » Enfin, Katey Stoetzel, de The Young Folks, a déclaré : « S’attaquer à divers thèmes sociaux en si peu de temps est une tâche difficile, mais Yeon Sang-ho tire le meilleur parti de ses acteurs et de l’histoire pour nous donner un déconstruction de la société.